Sherlyn juega con su hijo en la piscina luciendo un traje de baño tie dye con volantes en su top

Sherlyn se ha dedicado a ser la mejor madre para su pequeño André. La actriz se convirtió en madre por primera vez el pasado mes de mayo de 2020 y desde entonces su vida está llena de amor, alegría y muchos juegos al lado de su hijo, incluso dentro del agua mientras disfrutan de un día libre.

En medio de las grabaciones de su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? se fue a la alberca junto a André para pasar un día de madre e hija en la que jugaron y rieron hasta más no poder.

Sherlyn cuenta que estaba dormida cuando se registró el temblor: “Mi mamá me avisó” La actriz se ha desvelado los últimos días por su hijo recién nacido.

Sherlyn posa en traje de baño tie dye con volantes en el pecho mientras juega con su hijo en la piscina

"No solo soy su mamá! Soy su fan #1" escribió al lado de la foto donde aparece alzando en brazos a su hijo mientras luce un traje de baño de dos piezas tipo bikini, de estampado tie dye y volantes en la parte superior.

La actriz ya volvió a su figura atlética a casi un año de traer al mundo a su primer hijo / Instagram

Dejo su abdomen plano al descubierto, demostrando que volvió a tener su figura atlética ya a casi un año de dar a luz. Sus seguidores lo notaron y dejaron la sección de comentarios llenas de halagos.

Además de cientos de caritas y emojis de corazón, escribieron "La maternidad es lo más hermoso", "Hermosa tu y el pequeño André", "Están divinos" y "¡¡Hermosos¡¡".

Más de 25 mil likes obtuvo la publicación, en la que la actriz apareció de nuevo en traje de baño por segunda vez, después de hace algunas semanas en la que se le ve haciendo yoga con un bikini de dos piezas gris.

"Un respiro para agradecer todos los cambios que se dieron desde que me convertí en mamá y sin duda estos 3 meses han sido los mejores de mi vida (para las que preguntan que hice… lactancia materna exclusiva, cargar mucho a @andrenuestrobebe y mucha agua, todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato" escribió junto a la foto.

Sherlyn ama a su hijo, refiriéndose a él como el amor de su vida y se ha dedicado en cuerpo y alma a su crianza / Instagram

Sherlyn disfruta su vida materna

Desde que se convirtió en madre, la vida de la actriz ha girado en torno a André. Incluso su vuelta a la televisión se dio solo porque los productores y el equipo de la telenovela le permitieron horarios flexibles con los que puede pasar tiempo junto a su hijo.

Constantemente comparte fotos a su lado llenas de mensajes emotivos para él, como "Por que su sonrisa requiere tiempo, dedicación y mucho amor, el es mi prioridad y mi vida, agradezco a Dios que mi nombre y mi carrera alcance para iluminar mi trabajo y a los prefieren colgarse de otros para brillar".

Sherlyn y su bebé protagonizan portada digital de revista y son los más adorables El primogénito de la actriz nació el pasado 30 de mayo.

Sherlyn recuperó en poco tiempo su figura atlética después de dar a luz, ofreciendo su secreto en una entrevista hace algunos meses. Dijo "Para las que preguntan que hice… lactancia materna exclusiva, cargar mucho a André y mucha agua".

Te recomendamos en video