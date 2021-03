La edad es solo un número y eso lo sabe Andrea Legarreta. El próximo 12 de julio llegará al quinto piso, pero cumplir 50 años para ella no es un problema. Al contrario, lo asume con una perspectiva positiva, y para quienes tienen complejos por sus años, la conductora hizo un llamado alentador.

La noche de este lunes 15 de marzo, la presentadora del programa matutino ‘Hoy’ publicó un poderoso post en su cuenta personal de Instagram, en la que la acompañan más de cinco millones de seguidores.

Buen día hermosuras!! Que hoy sea un día mejor de lo que imaginan!! ♥️✨ https://t.co/FXySBq6KdK — Andrea Legarreta (@AndreaLegarreta) March 16, 2021

A través de la publicación, Andrea Legarreta envió un mensaje a sus fans y a quienes la pudieran leer y que tengan complejos por su edad. Y es que la pareja del actor Erik Rubín no se siente acomplejada por el paso de los años e invitó a sus seguidores a sentirse bien por ello.

El mensaje de Andrea Legarreta

“¿Que qué edad tengo? Depende… Hay momentos que tengo cinco, otros casi 50, 25, 10. Y por ahí va… La edad es un estado del espíritu. Tengo esa edad, en que cada día me importa menos el ruido de lo negativo y pongo más atención a la música. Tengo esa edad en que no me importa el que dirán y me importa lo que vivo y siento. Esa maravillosa edad en la que si me agreden siento tristeza y pena por quienes lo hacen y no por mí. Y hasta les deseo el bien y bendiciones”, escribe Andrea.

La también actriz concluyó asegurando: “Tengo la edad adecuada para ser feliz y luchar por mi felicidad y la energía justa para hacer de mi vida una historia inspiradora”.

La presentadora de ‘Hoy’ acompañó su texto con una fotografía suya, de abajo hacia arriba, en la que presume sus piernas con un vestido amarillo y flores rojas, luciendo unos lindos zapatos cafés con detalles azules.

Los fans de Andrea reaccionaron emocionados en el post con comentarios para la mamá de Nina y Mia. “Hermosas palabras, tal cual como eres”, “Qué hermosa. La edad solo es un numero y ya. Tú cada día estás más hermosa”, “Usted puede tener los años que quiera”, fueron algunos de los mensajes.

Este martes 16 de marzo, Andrea Legarreta publicó además un post para desearles a sus seguidores un feliz día. “Buen día hermosuras. Que hoy sea un día mejor de lo que imaginan”, escribió, acompañado por una imagen con una frase de la ilustradora Viviana Grondona: “Te sorprenderá todo lo que eres capaz de atraer una vez seas consciente de todo lo que te mereces”.