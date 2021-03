Fernando Carrillo y su esposa, María Gabriela Rodríguez, están viviendo los días más felices de sus vidas desde que el pasado 10 de marzo le dieron la bienvenida a Milo, su primer hijo juntos, tras una dulce espera.

Tan solo un par de días después de este formidable acontecimiento y desbordado por la emoción de volver a experimentar la paternidad a sus 55 años, el actor no dudó en comenzar a compartir las primeras fotos de su adorable bebé en redes sociales, misma vía que utilizó para dar a conocer al público el nacimiento del pequeño.

Las primeras fotos de Milo, el segundo hijo de Fernando Carrillo

A través de su cuenta en Instagram, el orgulloso papá llenó de ternura a sus seguidores al mostrar el pasado 12 de marzo una imagen comparativa compuesta por una instantánea donde por primera vez se lo pudo ver junto a su hijo recién nacido y otra en la que sale compartiendo al lado de su primogénito, Ángel Gabriel, junto a unas emotivas palabras.

“El primer thowback thursday de Milo junto a su hermano mayor Ángel Gabriel al cual amamos. Los mejores momentos juntos están por venir, amado Ángel. Estoy a una llamada de distancia siempre. Feliz de verte crecer. Esperamos verte en Navidad o en verano. Tu hermanito y padre te aman. Y nos encantaría verte aquí en tu casa en Tulum”, comenzó a expresar Carrillo al pie de la publicación, quizás haciendo referencia a las recientes declaraciones de su ex, quien aseguró que el histrión supuestamente se negó a cumplir con su manutención de su hijo mayor.

“Sabes que también tienes una casa en la playa aquí, además de la casa de tu mamá en Miami, ¿verdad? Por favor, dale a tu mami nuestro amor también. Ella también puede quedarse aquí en Tulum y estoy seguro que le ayudará mucho en su vida y la hará más feliz. Mi regalo o tu regalo para tu mami. ¿Ok?”, concluyó.

Más adelante, el galán venezolano divulgó más imágenes de su segundogénito en la red social, entre las que incluyó la misma que usó para la foto compuesta, donde se aprecia al niño con minutos de nacido recostado sobre su pecho.

En la descripción de ese y otros posts, Fernando Carrillo ha manifestado su gratitud por el arribo del pequeño Milo, su salud y la de su pareja, quien es 30 años menor que él. También ha hecho un especial agradecimiento por sus oraciones a la iglesia en Venezuela a la que pertenecen.

“Gracias Dios por este hermoso regalo. Me confieso el hombre más feliz de mi vida en su momento más realizado. Te amo, hijo bello. Los amo, María Gabriela Rodríguez. Te amamos abuela, Ale De Cándido. Gracias por la cobija y lo mejor aún está por venir”, expuso en la leyenda de una postal en la que el recién nacido aparece envuelto en una mantita tejida azul.

Por último, en la más reciente imagen publicada en su perfil, se ve al protagonista de María Isabel durmiendo plácidamente con su bebé en brazos. “Gracias DIOS. Gracias vida y GRACIAS esposa bella y amada. ¡No sabía que existía este nivel de amor, felicidad y paz!”, escribió para acompañar este retrato.

Fernando Carrillo replica a quienes lo llaman “abuelo” tras el nacimiento de Milo

Por otro lado, en una reciente entrevista al programa Hoy, Fernando Carrillo respondió contundentemente a quienes se burlan de él por convertirse en papá en su quinta década de vida diciendo que parece más el abuelo que el padre de Milo.

“No me trauma para nada esos comentarios de que voy a ser abuelo, es gente que vive inconforme con sus vidas entonces tiene que escribir algo negativo para sacar ese… no sé. Te pasa a ti, me pasa a mí. El que no tenga haters no está en nada. Así que bienvenidos todos los haters“, expuso.

En esta plática, el intérprete además enfatizó que los detractores no tienen ningún efecto sobre él pues se siente feliz consigo mismo a su edad. Asimismo, afirmó que si en un futuro su esposa decide hacer una nueva vida al lado de otra persona más joven que él, sin dudar le dará su apoyo.

Te recomendamos en video: