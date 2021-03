Hace unos años, Paola Durante fue señalada e investigada por las autoridades como una de las involucradas en el caso de homicidio del recordado presentador de televisión Paco Stanley, asesinado afuera del restaurante “El charco de las ranas” en julio de 1999.

La modelo ya ha contado que, pese a que se demostró su inocencia, aún hay personas que creen que ella fue responsable o fue cómplice del caso, por lo que aún recibe muestras de desprecio.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Paola Durante recordó aspectos de su pasado y su relación con el presentador, a quien conoció a los 24 años cuando trabajó con él en el exitoso programa de Televisa, Pácatelas.

“Como a los tres meses me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice te mandé un mensaje”, contó la también la modelo, quien entonces se sintió sorprendida.

De acuerdo con su testimonio, a Paola Durante no le gustaban los hombres mayores, así que optó por rechazar la propuesta del cómico, por lo que, con el miedo de que la fuera a despedir, optó por esconderse de él.

“Ok, vamos a ir a tomar algo, me encerré como dos horas, salgo y estaba ahí afuera. (me dice) ‘Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver…’ y no fui. Me dejó de hablar, yo no existía. Nos vamos a una gira y una de las chavas sí quiso con él”, recordó Durante.

Pese a que Paola ya se había negado a salir con él, Paco Stanley en una ocasión le dio un beso sin su consentimiento luego de que se enterara que la joven estaba saliendo con uno de sus sobrinos.

Paola también habló sobre Mario Bezares y recordó que le molestaba que el presentador mirara debajo de su falda.

“Yo odiaba a Mario porque yo tenía brackets y me hacía así (gesticulación) que se asomaba y me hacía así. Se asomaba y me veía los calzones. Se burlaba de mis brackets”.

Finalmente, la famosa reveló que pese a todo siempre estará agradecida con Paco porque la apoyó mientras era madre soltera y le siguió dando empleo.