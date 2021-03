The Boys temporada 3 está imperable. Sus grabaciones iniciaron con buen pie, tanto que motivaron al showrunner del Spin-Off, Craig Rosenberg para mostrar adelantos de lo que se viene en esta historia universitaria y que muestra los orígenes de los Superhéroes tan alocados, irreverentes y que ahora más que nunca estarán fuera de control.

Los rostros de dos superheroínas que serán claves en el desarrollo de la trama fueron develados. Ellas forman parte de los primeros fichajes que prometen cautivar a la audiencia y protagonizar las escenas más impactantes, inolvidables y que superarán a lo ya visto en la serie de Amazon Prime.

Estas son las superheroínas confirmadas para formar parte del Spin-Off de The Boys temporada 3

Lizze Broadway y Jaz Sinclair serán las encargadas de dar vida a Emma y Marie respectivamente, así lo reseñó Variety y lo confirmó Rosenberg en sus redes sociales. Con esto, los fans pueden ya hacerse una idea de lo que se viene pues ambas han tenido destacadas participaciones en producciones como Bones y El mundo oculto de Sabrina. Además se conoció que serán las encargadas de poner a prueba sus límites y talentos físicos, sexuales y hasta morales con tal de conseguir los mejores contratos como superheroínas.

Y es que este Spin-Off abordará los inicios y formación de los superhéroes quienes a través de la primera universidad de Estados Unidos exclusiva y liderada por Vought estarán en la búsqueda de los más importantes empresarios a fin de ubicar las mejores relaciones y dar más prestigio a esta institución que es única e inigualable, pero también oscura y autoritaria.

A esta producción se suma al equipo Eric Kripke quien no descansa en su intento por mostrar tramas divertidas que se salen de control, pero que despiertan la imaginación y el interés por un entretenimiento diferente, que marque la pauta, tal y como lo ha hecho con The Boys. Por eso, no es de extrañar que ocurran las más inesperadas acciones y situaciones dentro de esta universidad en la que solo pueden o deben ingresar los mejores en su especie.

¿Qué se abordará en el Spin Off de The Boys?

Se mostrará a un grupo de jóvenes que están en el descubrimiento de su adolescencia y buscarán cómo canalizar sus poderes a través de su formación en la tan alocada universidad de superhéroes que solo busca formarlos como los mejores y que adquieran los empleos más prestigiosos y ambiciosos de sus vidas, para así Vought apoderarse de todas las riquezas empresariales.

Argumentos repletos de sátiras, sarcasmos y escenas explícitas estarán presentes en esta versión en la que no se descarta la participación de algunos de los más implacables y temido grupo de “Los Siete” o de los héroes liderados por Billy Butcher. Lo que sí es cierto, es que se vivirán las más peligrosas situaciones que solo con ingenio y estrategias deberán enfrentar estos jovencitos.

Y es que a criterio de Kripke esta versión estará vagamente inspirada en un elemento de los cómics. “Diría que son G-Men. Parte de los G-Men es que hay una especie de experiencia educativa, universitaria”, con esto el realizador asegura que se podría hacer una parodia de los X-Men, pero con personajes pertenecientes a los cómics. Por lo que es probable que estarían presentes G-Force, The G-Nomads, G-Coast o sus descendientes a fin de ir a tono con la evolución de esta nueva e irreverente creación derivada de The Boys.

También puedes ver:

[mediastream url=”https://mdstrm.com/embed/5dda0256d30508078cc1bae7″ player=”5be44ec36c118d0dfbf84b1e” ]