Ángela Aguilar muestra cómo combinar un vestido de licra tubo con chamarra de cuero

Además de ser un huracán dentro de la música regional mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en un pilar de la moda entre la población juvenil, imponiendo tendencias e inspirando a sus millones de admiradores a atreverse con sus estilos personales únicos y fuera de lo convencional.

La hija de Pepe Aguilar, de 17 años de edad, no deja de sorprender con los atuendos que presenta en sus redes sociales, algunos de ellos apegados a la cultura regional de la nación, mientras que otros obedecen a las tendencias del momento, sacando su lado juvenil y juguetón.

Su estilo traspasa el de la música regional, cautivando a todo el público, quienes la admiran por atreverse a vestir diferente y siempre con un toque propio / Instagram

Hace poco, Ángela Aguilar posó sentada en un camino de arena con unos jeans rotos anchos, tal como se están usando hoy en día. Estos pantalones los combinó con una camisa de corte masculino de estampado de flores en colores pasteles.

Para la foto, utilizó unas extensiones de cabello que le llegaban hasta la parte baja de su espalda, demotrando que no solo es creativa con su ropa, si no también con su look en general.

Ángela Aguilar cautiva en un vestido tubo de licra con chamarra de cuero por encima

No todo en la cantante son pantalones y camisas. En una reciente foto que surgió por las redes sociales, la intérprete de Dime cómo quieres y En Realidad cautivó a sus admiradores con un coqueto y atrevido vestido corto.

Ángela Aguilar modeló un mini vestido de licra color gris estilo tubo. Se colocó por encima una chamarra de cuero y como accesorios llevó un collar de perlas y una pulsera de oro, un look moderno y que le daba un toque atrevido a su imagen en general.

Pocas veces se le ha visto a la cantante con vestidos cortos, ya que prefiere los atuendos más elegantes y anchos, estos los suele usar sobre el escenario donde destaca con su voz única y un dominio exquisito de la escena, quizás la herencia que le dejó su abuela Flor Silvestre.

La talentosa cantante está incursionando poco a poco en el mundo de la moda. Se espera que pronto saque al mercado su colección de ropa / Instagram

En la foto, no se llega a observar el calzado que utilizó, pero por lo general este tipo de vestidos funcionan bine¿¿en xon zapatillas bajas estilo ballerinas o tenis blancos, ideales los Converse o Adidas.

La cantante desató rumores de boda con su más reciente foto

Ángela Aguilar ha puesto a sus fanáticos a correr en círculos de la locura. La cantante, de 17 años de edad, publicó una misteriosa foto en su cuenta Instagram donde aparece con lo que parece ser un vestido de novia y un anillo que da para pensar.

Con tres caritas haciendo el gesto de mantener silencio, la intérprete de En Realidad y Dime cómo quieresacompañó a la foto donde se ve solo su parte media del cuerpo, modelando lo que parece ser un vestido de novia, con sus manos puestas sobre su estomago, luciendo en una de ellas un hermoso anillo.

De inmediato, sus más de seis millones de seguidores comenzaron a comentar sobre lo que se podría tratar la foto, “Esto seguro de que hay un mensaje oculto pero no logro descifrarlo” opinó uno de ellos, con otros asegurando que se trataba de una sortija de compromiso.

