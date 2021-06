No te pierdas las mejores películas de Kate Winslet, luego del gran éxito de “Mare of Easttown”

Kate Winslet está arrasando con la nueva serie de HBO, aunque nadie duda de su talento, no hay forma que esta actriz no nos asombre con su versatilidad frente a la pantalla. “Mare of Easttown” es una de las series que está arrasando con las encuestas luego de su estreno el 18 de abril de 2021.

Kate le da vida a “Mare Sheenan” una detective llena de angustia que vive con su hija y con su madre en Easttown, un pequeño pueblo de Pensilvania. La evolución del lugar va a paso de tortuga al estar lejos de la ciudad; allí viven alcohólicos, adictos y gente que trabaja para poder sobrevivir. Mare lucha en contra de la desidia de su pueblo para sacar adelante a su familia pero su tristeza es algo se nota a través de su mirada.

Kate Winslet “Mare of Easttown” en Foto: Youtube Tráiler Oficial HBO

Nuevamente Kate Winslet se gana el corazón de sus fanáticos con su magistral actuación, así como lo hizo en 1997 en “Titanic” y en muchos otros filmes. A lo largo de su carrera le ha dado vida a un sinfín de personajes que siguen siendo recordados por la audiencia.

A continuación te mostramos las mejores películas para rendirle tributo a la actriz británica que sigue haciendo de las suyas en las pantallas.

Las mejores películas Kate Winslet

Titanic – 1997

James Cameron no pudo elegir mejor actriz para darle vida a “Rose” en “Titanic”, aunque para ese momento no tenía una trayectoria tan marcada en el cine, nadie se imagina a otra actriz protagonizando el filme junto a Leonardo DiCaprio.

“Rose” es una mujer que para sostener el ostentoso nivel de vida de su familia, es presionada a casarse con un hombre pudiente. Sin embargo, a bordo del Titanic conoce a “Jack” un joven humilde que con su naturalidad se gana su corazón; su historia de amor se desarrolla en medio del hundimiento del barco.

“Criaturas celestiales” (Heavenly Creatures) – 1994

La película basada en un caso policial real fue dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Kate Winslet y Melanie Lynskey. Con tan solo 19 años Kate le dio vida a “Juliet” una jovencita adinerada que se vincula sentimentalmente con “Pauline”. Sus padres al enterarse la tratan de loca y buscan la forma de separarlas, pero luego de que las niñas cometan un sangriento acto, ya no será necesario de la intervención de los adultos.

“Una pasión secreta” (The Reader) – 2008

Kate Winslet salió ganadora de un Óscar luego de su increíble actuación. El filme digirido por Stephen Daldry y protagonizada por Kate Winslet, Ralph Fiennes y David Kross, cuenta la historia de una relación entre un joven estudiante de abogacía con una mujer mayor. Años después de terminar la relación, se encuentran en un juicio donde ella es acusada de haber cometido crímenes durante la segunda guerra mundial.

“Solo un sueño” (Revolutionary Road) – 2008. El reencuentro de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio vuelven a protagonizar su segundo filme juntos luego del gran éxito de “Titanic”. La película dirigida por Sam Mendes retrata la historia de la falsedad del sueño americano, basada en la novela de Richard Yates. Kate interpreta a April Wheeler una mujer que está inconforme con su matrimonio y el suburbio en donde vive.

“Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) – 2004

La cinta de romance y drama fue dirigida por Michel Gondry y escrita por Charlie Kaufman. Kate Winslet encabezó la producción junto a Jim Carrey, quien en la ficción termina destrozado luego de que Clementine (Winslet) termina con él, para recuperarse de la ruptura él crea un personaje en su cabeza que nos transmite la tristeza y la soledad que siente.

Con información de GQ

