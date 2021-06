“Las estrellas bailan en Hoy”: esta pareja renunció al reality show

El reality show del matutino de Televisa, Las estrellas bailan en Hoy, inició sur recta final. Solo las mejores parejas de retadores se mantienen en la competencia mientras que el jurado conformado por Lola Cortés, Latin Lover y Andrea Legarreta, se muestra más exigente.

Esta semana la pareja conformada por Tania Rincón y Paul Stanley sorprendieron con su decisión de renunciar al reality show. Tras presentarse en el escenario al ritmo de la quebradita, los artistas pidieron hablar ante el público y los jueces.

“Después de platicarlo mucho, Tania y este muñeco, queremos agradecerle a toda la gente por votar por nosotros, los compañeros… Una vez Lolita (Cortés) dijo que si no podíamos más alzáramos las manos”, expresó Stanley confirmando su salida del programa.

Ante las exclamaciones de asombro en el público, Tania aseguró: “Es que la verdad sentimos que la competencia está de preparatoria y nosotros apenas estamos en cuarto de primaria. No hemos progresado tanto como quisiéramos pero tampoco nos da la vida entre otros proyectos”.

La presentadora Tania Rincón incluso admitió que han tenido presentaciones vergonzosas en la pista. “Nos da mucha pena, a lo mejor a ustedes les causan risa pero nosotros de verdad estamos dejando el corazón y no podemos estirar más la liga”.

Tras renunciar al programa, los comentarios en respaldo a la pareja se sumaron en las redes sociales. “Todos queríamos que se fuera Laura, pero hay que entender que Tania y Paul ya no podían seguir. Tania la próxima semana empieza con Guerreros y obvio estaría súper difícil coincidir para los tiempos de ensayo y demás”.

Rincón y su pareja bailaron al ritmo de la quebradita. Tanto “la juez de caramelo”, Andrea Legarreta, como Latin Lover, elogiaron su presentación. “Es lo mejor que han hecho hasta ahora. Buenos pasos de quebradita, felicidades a los dos”, dijo el bailarín.

Lola Cortés también admitió su sorpresa ante el baile de la pareja. “Desafortunadamente terminaron dos ocho antes”, pero Stanley la interrumpió y en modo jocoso le expresó. “Ustedes no ven lo mismo que se ve en televisión, ahí sí nos vemos ágiles”, lo que causó risa a “la juez de hierro”.

Tania Rincón fue confirmada como la próxima presentadora de la edición 2021 del reality Guerreros, junto a Mauricio Barcelata. Los equipos de esta competencia de resistencia se dividirán en cobras y leones, en una carga de adrenalina para el público.

La polémica de Laura Bozzo

La presentadora peruana regresó a la pista de baile luego de arremeter contra Latin Lover a quien acusó de denigrar y aludir a su edad para que abandone la competencia. La polémica animadora insistió en defender los derechos de la mujeres mayores en un mundo machista.

“Hay algo que vivido en mi programa durante 30 años, y es la discriminación. Si tu tienes cierta edad, eres una vieja que no sirve para nada. Bien que él se retiró de la lucha, pero yo no me voy a retirar, ahí está Mirtha Legrand, 94 años y la número uno de Argentina”, dijo en alusión a la presentadora.

Latin Lover, prefirió seguir los consejos de su madre y evitó hacer comentarios sobre la presentación de Laura Bozzo y Raúl Sandoval. “Soy un caballero y respeto más a las mujeres”, dijo el bailarín y actor quien pidió permiso a la producción del programa para no emitir juicios para evitar malentendidos.

Este 4 de junio, el reality “Las estrellas bailen en Hoy”, además celebró por anticipado el cumpleaños de Galilea Mortijo, quien recibió la visita de su hijo en el programa. Un gran pastel, juegos y mucha música, destacaron en la fiesta a la que se sumaron los fanáticos con cientos de elogios en las redes sociales.

