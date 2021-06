Alejandra Capetillo pasea por las calles de Madrid en un look total black

Alejandra Capetillo es una de las influencers más reconocidas de México. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo comparte en su cuenta Instagram, donde ya acumula más de 400 mil seguidores, fotos de sus mejores atuendos y ahora de su vida en Madrid, España.

“Niña Feliz” así decidió subtitular la joven de 22 años su más reciente foto en su feed de Instagram, donde aparece modelando un vestido blanco baggy perfecto para la tarde de verano madrileña.

Ale Capetillo posó en una de las calles de la capital española, con su vestido moviéndose ligeramente con la brisa. Tirantes en la parte alta y pliegos verticales en la falda le dieron un toque especial a la pieza.

El diseño ancho del vestido lo hace ideal para vestirlo en verano, permite al cuerpo mantenerse fresco / Instagram

La hija de Biby Gaytán se ha convertido en una referencia en cuanto a moda callejera se refiere, sorprendiendo hace unos días ya con un atuendo totalmente opuesto al antes presentado.

Alejandra Capetillo enamora en un look total black paseando por las calles de Madrid

Aprovechando el aligeramiento de las medidas de bioseguridad en Madrid, Alejandra Capetillo aprovechó para dar un paseo nocturno por el casco central de la ciudad, posando en los lugares más conocidos de la capital.

La chica primero hizo un corto video, donde se observa por completo su atuendo chic: pantalones de mezclilla anchos de color negro, combinados con un top sencillo de tirantes en el mismo color.

Los combinó con unas sandalias de cuero en tendencia, de cintas y punta descubierta, además de llevar una bolsa marrón de gamuza cruzada en su pecho como se están usando en la actualidad.

El look ‘all black’ suele ser favorecedor para todo tipo de cuerpo y ayuda a dar un toque elegante para cualquier ocasión sin la necesidad de recurrir a piezas costosas / Instagram

“Otra noche por Madrid” escribió al lado de las fotos, donde recibió miles de likes por parte de sus fans y comentarios como “ALE la mas PRECIOSAAAA del mundo entero!!!!”, “Bellísiiiimaaa” y cientos de corazones y caritas enamoradas.

La modelo dijo que no tiene planes de regresar a México al lado de su familia

Desde que se mudo a España hace un año y medio, Alejandra Capetillo se ha visto feliz en sus redes sociales llevando la vida que siempre soñó, además de contar con el apoyo de su familia, a quienes al parecer no piensa visitar pronto.

Luego de que un seguidor le preguntara cuándo pensaba regresar a México, esta le respondió “Es la misma pregunta que me hago yo. Por ahora, lamentablemente, no tengo planes, muero de ganas de ir, pero, todavía no tengo planes y eso que ya pasó bastante tiempo”.

Continuó diciendo “Para mí, la felicidad se ha vuelto la tranquilidad, estar tranquila, sin estar buscando que esté pasando a fuerzas algo en mi vida, o sea, así nada más, la tranquilidad”.

