¿Qué ha hecho la madre de Britney para ayudar a su hija?

Con el terrible momento que está viviendo Britney Spears, muchos se preguntan: ¿Dónde está su madre? y ¿Cómo la ha ayudado?

Hace pocos días se dio a conocer el testimonio de Britney Spears en un juicio en contra de su padre. La cantante le solicitó al juez volver a tener autonomía en su vida, algo que no ha experimentado desde hace 13 años. La industria artística y los fanáticos de Britney han alzado la voz en apoyo a la cantante, quien ha sufrido durante más de una década terribles injusticias por parte de su progenitor.

“Quiero cambios y quiero cambios en el futuro”, comentó. “Sólo quiero recuperar mi vida. Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que mi novio pueda llevarme en su auto. Quiero demandar a mi familia”, añadió la cantante.

Por otro lado, muchos de los fanáticos de la cantante se preguntan qué ha hecho Lynne Spears

¿Dónde está la madre de Britney? y ¿Qué ha hecho para salvar a su hija?

La madre de Britney no ha tenido una participación muy importante en medio del triste momento que está viviendo la princesa del pop. Luego de que el padre de la cantante pidiera la tutela temporal de emergencia cuando Britney tocó fondo con sus adicciones, el juez le concedió la tutoría permanente junto al abogado Andrew Wallter en 2008, quien renunció el mismo año a su cargo. .

A partir de ese momento, Britney Spears ha quedado en manos de su padre, James Parnell Spears. Trece años después la cantante pidió formalmente ante un juzgado la autonomía para poder hacer uso de sus bienes y mantener al margen a James Spears.

Luego del desgarrador testimonio que expuso Britney Spears en la corte el 23 de junio, el abogado de Lynne Spears dio a conocer la posición de su cliente con respecto a lo que reveló la cantante.

La abogada Gladstone Jones comentó que Lynne Spears es “una madre muy preocupada”, quien le explicó al juez porqué Britney siente la necesidad de “contratar a su propio abogado privado y cambiar su plan de atención”.

Por otro lado, la madre de la princesa del pop se opuso a la tutela permanente cuando el equipo de Jamie Spears pasó una factura de 890,000 dólares por honorarios. “Los servicios no se realizaron de buena fe en beneficio de su hija”, comentó Lynne.

El padre de la cantante hizo caso omiso a la palabra de su exesposa diciendo que ella “no tenía ninguna participación en la tutela de su hija hasta hace muy poco” y sus comentarios “amenazaban con empañar la reputación (de James Parnell Spears) como un padre preocupado y cariñoso”.

Britney Spears reveló no haber recibido apoyo de su familia

Además, la intérprete de “Toxic” nunca ha mencionado cuál ha sido la participación de su madre en medio del gran problema. Aunque la escritora ha contado a la perfección de su relación en los libros que ha escrito, a nivel personal no hay mayor conexión con su hija.

Britney Spears reveló que se sintió ebria cuando le colocaron litio después de alejarse de su residencia en Las Vegas.

“Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. No solo mi familia no hizo una maldita cosa, mi papá estaba totalmente de acuerdo. Toda mi familia no hizo nada”, afirmó Britney. Tristemente la figura materna de Britney no ha estado del todo presente en los difíciles momentos que ha pasado.

Con información de Terra

