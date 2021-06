Kylie Jenner cautiva con vestido drapeado y Kris posa junto a ella con corsé

Es difícil conseguir en los feeds de Instagram de Kris y Kylie Jenner fotos de ellas juntas. La orgullosa madre y su hija menor, la creadora del imperio y la última de una generación de socialités que han reinado en el mercado de la televisión y la moda, han vuelvo a posar juntas en una imagen que se ha viralizado en las redes sociales.

Kylie es la integrante del clan Kardashian-Jenner con más seguidores en la red social, con más de 243 millones de fans muy pendientes de su contenido. Recientemente, se transmitió ‘Keeping Up with the Kardashians: Reunion Part 1’, en el que Kris y su hija posaron con elegantes vestidos que cautivaron a sus seguidores.

Mientras la famosa madre lució un vestido de seda beige con un corsé, la joven empresaria lleva un vestido drapeado color verde, que gustó tanto a sus fieles fans que le preguntaron miles de veces quién diseño el atuendo.

A través de Twitter, Kylie respondió que el vestido es de Vivienne Westwood, una diseñadora de moda británica considerada como la principal responsable de la estética asociada con el punk y el New Wave, que viste a estrellas como las hermanas Jenner.

Kylie Jenner sigue enamorada de Travis Scott

Fue en el último trimestre de 2019 cuando la joven empresaria anunció que se estaba separando de Travis Scott, cuando Stormi, fruto de su amor, apenas era una bebé. Pero ha sido su hija la que ha mantenido unidos a ambos, manteniendo una buena y respetuosa relación por la pequeña.

Ahora, desde mayo aproximadamente, a Kylie y Travis Scott se les ha visto juntos en varios eventos sociales. Hace exactamente una semana en New York llegaron muy acaramelados a una gala en la que el músico vistió con un traje negro, mientras que la influencer llevaba un elegante vestido verde.

Ahora, por motivo del Día del Padre, Kylie compartió en su feed de Instagram, red social en la que tiene más de 242 millones de seguidores, una imagen con Travis en un yate, a punto de darse un beso y con Stormi acompañándolos, lo que confirma que siguen enamorados “Feliz Día del Padre. Un día no es suficiente para honrar al padre que eres. Estamos muy bendecidos de tenerte”, escribió la figura pública.

“Mi pareja favorita”, “Estamos muy felices por tu familia”, “Esperé por mucho tiempo su regreso”, escribieron algunos de los fans de la modelo.

