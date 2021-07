Adamari Lopez enseña cómo las chaparritas pueden brillar con maxi vestidos

No cabe duda de que Adamari Lopez siempre sabe superar las dificultades de la vida con su mejor cara y la mayor disposición. Y es que, a pesar de la separación de Toni Costa, la actriz y conductora de televisión no ha dejado de brillar con luz propia.

En el más reciente programa de Hoy Día, por Telemundo, volvió a presumir nuevamente su esbelta figura producto de ejercicio constante y una alimentación saludable, inspirando a todas sus fans a cambiar sus hábitos de vida ahora mismo.

A sus 50 años, deslumbró con un mini vestido rosa ceñido a la cintura y de estilo plisado en la falda, cautivando con su simpatía y delicadeza.

Los mini vestidos ciertamente son los protagonistas de su vestuario: los ha llevado de todos los estilos, cortes y colores. Pero la querida “chaparrita” también ha enseñado cómo lucir maxi vestidos si eres de baja estatura.

En el reciente baby shower del bebé de su compañera @chiquibabyla, Adamari Lopez se presentó impecable con un maxi vestido blanco estilo camisón, de cuello alto y con detalles de encaje en el área del talle, falda y mangas.

El blanco es uno de sus colores favoritos y siempre sabe cómo sacarle provecho a todas las prendas que usa. Sus vestidos son ideales para las mujeres con curvas.

Durante una entrevista con María Celeste para su programa de YouTube, Adamari Lopez habló sobre cómo ha enfrentado los momentos más duros de su vida, en los que se ha tenido que enfrentar a duras enfermedades y a un divorcio.

“Después de haber tenido una vida bien bonita, de adolescencia entrando a la adultez, enfrentarme con lo que entendía yo que era el amor de mi vida y después, tan pronto me comprometí, enfrentarme con un diagnóstico de cáncer, para mí fue un golpe durísimo”, reconoció ante las cámaras.

Siempre tuvo confianza en Dios para salir adelante, ya que él siempre le ha dado fuerzas: “Pero tenía la tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y de que tenía un batallón de gente alrededor de mí que me iba a acompañar durante ese proceso”.

Mientras enfrentaba la enfermedad, estaba casada con Luis Fonsi, de quien posteriormente se divorció, lo que significó otra gran pérdida para ella. “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio. Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en aquel momento”.

Con la ayuda de un psicólogo, pudo canalizar sus emociones en aquel entonces, mejorando considerablemente su presente y su futuro:

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de Papá Dios, de mi familia que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado, también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas, me estaban afectando”.

Adamari Lopez