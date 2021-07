Galilea Montijo se reencuentra con Sebastián Rulli en medio de una supuesta enemistad entre ambos

La relación entre Galilea Montijo y Sebastián Rulli al parecer no es la mejor por los momentos. Todo comenzó cuando hace ya algunas semanas la conductora del programa matutino Hoy comentó que el actor, de origen argentino, sno debía inmiscuirse en los asuntos políticos de México.

Durante los comicios electorales celebrados el mes de junio, el actor fue uno de los que se pronunció en contra de las celebridades que se mostraron a favor del Partido Verde Ecologista de México en sus redes sociales.

El novio de la actriz Angelique Boyer, hizo una fuerte petición a las celebridades que promovieron dicho partido, pidiendo “no se vendan, la dignidad no tiene precio”. Entre el grupo de celebridades estuvieron Raúl Araiza y Lambda García, compañeros de Galilea Montijo en Hoy.

La conductora tuvo unas fuertes palabras para con el actor de origen argentino / Instagram

Esto llevó a la conductora a pedirle al actor no meterse en la política de México, diciendo “yo adoro a Sebastián, es muy guapo, pero es muy diferente hablar de un país que no es el tuyo, ¿no? Aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, no lo se”.

Galilea Montijo y Sebastián Rulli se ven cara a cara luego de altercado político

El comentario de Galilea tuvo una pronta respuesta de Sebastián Rulli, quien dijo “la respuesta habla por si sola, el que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual”.

Ahora, la pareja de celebridades se reencontró en el programa Hoy, donde e actor asistió en compañía de Angelique Boyer para celebrar el estreno de Vencer el Pasado, telenovela que ambos protagonizan.

Para dejar el pasado en el pasado, Galilea Montijo se apresuró a decir “Te amo de la manera bonita, lo sabes, siempre te he dicho que eres de nuestro top ten y que yo jamás te faltaría al respeto a ti. Sacan siempre de contexto las cosas”.

Sebastián Rulli respondió de manera cortante “muchas gracias”, motivando la pronta intervención de Angelique Boyer quien dijo “yo creo que muchas veces los encabezados de las notas o de la información que se da, por llamar la atención, se vuelve amarillista, hay que tener muchísimo cuidado con eso”.

Sebastián y Angelique platicaron un poco sobre el estreno de la telenovela

La pareja en la vida real se mostraron emocionados por el estreno de Vencer el Pasado, compartiendo este entusiasmo con los conductores de Hoy y comentando un oco sobre a producción.

Angelique Boyer dijo “Nos sentimos muy nerviosos, emocionados. Sebas ya vio el capítulo, yo lo voy a ver esta noche. Estamos contentos de perteneces a una producción que está tan preocupada de transmitir un mensaje. Esta historia es un verdadero espejo para todas las generaciones y para toda la familia disfrutar”.

La telenovela es la tercera entrega de una serie de historias donde se destacan temas concernientes a la mujer y que han contado con gran éxito de audiencia, por lo real y cercana que se sienten.

