Por estas razones Sarita Sosa podría ir a la cárcel

La relación entre los hijos de José José continúa tensa, pese a casi dos años de su fallecimiento

Tristemente el 28 de septiembre de 2019 el mundo perdió a uno de los cantantes más emblemáticos de la segunda mitad del siglo 20, José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. “El príncipe de la canción” falleció a los 71 años a causa del cáncer de páncreas que padecía desde hacía tiempo.

A partir de ese momento se desató todo un drama familiar que a casi dos años de su fallecimiento continúa en un punto álgido. La batalla entre los hijos del cantante es puntualmente por la herencia que dejó su padre. Sin embargo, con el pasar de los meses se ha profundizado y podría llegar a instancias penales.

En los últimos días se dio a conocer que la hija menor de Jose José, Sara Sosa interpuso un nuevo recurso legal en el que alega ser la única heredera del cantante. Esta acción, fue respondida por José Joel, el mayor de los hijos.

La relación entre José Joel Sosa y Sarita Sosa ha sido bastante escabrosa desde el fallecimiento de su padre. Así que apenas conoció el recurso que utilizó su hermana, dijo que ella podría ir a la cárcel por negar la existencia de él y de su otra hermana Marysol.

El mayor de los hermanos Sosa aseguró que Sara presentó documentos falsos. “Presentaron este documento completamente erróneo, apócrifo, donde Marcela y yo no existimos, es una situación muy delicada para la niña Sarita. Es un delito de cárcel el estar presentando documentación falsa”, aseguró José Joel en TV Azteca.

“La niña Sarita pretende ser la administradora de todos los bienes monetarios de mi papá. Aclarando, apócrifamente, que ella es la única hija. Afirma que yo ni Marysol existimos”, añadió posteriormente.

El documento que presentó Sara ante las autoridades estadounidenses asegura ser la única hija del cantante. Dejando por fuera a sus dos hermanos mayores, José Joel y Marysol, hijos del segundo matrimonio de José José con la modelo mexicana Anel Noreña.

El objetivo de Sara es lograr anular el testamento que dejó “El príncipe de la canción” escrito en 1988 en México, con el fin de ser ella quien reciba cada propiedad y centavo perteneciente a su padre.

Anel Noreña, la segunda esposa de José José y quien fue declarada como heredera universal según el testamento que dejó el cantante, no se quedó atrás y emitió su comentario en una entrevista con el programa Ventaneando. “Entonces parece que las Saritas se fueron a coronar reinas únicas de la primavera y a decirle al juez lo que tiene que hacer”, dijo entre risas.

Noreña además añadió que no es su intención dejar desprotegida a la familia que formó José José en Estados Unidos.

“El testamento es uno y es universal. Yo creo que ellos no saben lo que quiere decir un testamento y ser la heredera universal, porque saben muy poco de México esas gentes. Lo único que te puedo decir es que el abogado que salió de allá fue muy grosero con las leyes de mi país y eso no se hace”, dijo Noreña.

Por su parte, dejó claro que en el supuesto caso que Sara siga ese camino legal, no va a ser ella quien pague los abogados. “Yo creo que aunque así es, no lo haría. Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’. O como ellas quieran, pero ellas van a tener que pagar a los abogados porque de mi parte es lo que es”.

Con información de Infobae

