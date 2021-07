Con apenas 25 años, Kendall Jenner es una de las súper modelos más exitosas y populares en el mundo de la moda y de las pasarelas. No hay casa de moda o marca que no desee vestirla para las galas más importantes del mundo del espectáculo.

Aunque durante el 2020 las pasarelas y numerosos eventos de moda fueron cancelados por la pandemia, ahora a mediados de este 2021 la integrante de la familia Kardashian-Jenner ha estado retomando poco a poco sus compromisos de trabajo, protagonizando la portada de la revista ELLE USA.

Kendall Jenner lleva el pantalón de parches multicolor más chic del verano

“Deja que @kendalljenner te muestre cómo vestirte de nuevo. Para la edición de agosto de ELLE, la supermodelo toma las calles de Los Ángeles con los mejores y más atrevidos looks de otoño, tirando el libro de reglas de la moda y redescubriendo la alegría de vestirse elegante”, explicó la revista al presentar la portada en Instagram.

En esta sesión de fotos, Kendall Jenner enamoró con su extravagante estilo, al combinar un pantalón estampado y bordado con parches en tonos verde, anaranjado y amarillo, luciendo esta pieza con un suéter de peluche, también estampado con tonos representativos del otoño.

Por supuesto que el lujo no estuvo fuera de sus looks, ya que se atrevió a llevar una sudadera Celine negrra, bordada con ostentosas lentejuelas, que le daban un toque chic a una prenda básica del día a día.

Habló sobre su ansiedad

Más allá de la fama que sigue a Kendall Jenner a donde sea que vaya, en una reciente entrevista con Vogue se abrió al público para hablar de la ansiedad que siente desde que apenas era una niña.

Reconoció que no le gusta hablar en público sobre cómo se siente respecto a su ansiedad: “Estoy muy consciente de mis ansiedades. No me gusta la lástima, no me gusta hablar de cuando no me siento muy bien. No sé, estoy un poco nerviosa de ser un poco abierta sobre lo que lucho y dar a conocer esto a otras personas es un poco estresante”.

Su primer encuentro con la ansiedad lo tuvo antes de los 10 años de edad: “Recuerdo que era muy joven, diría que tenía 8, 9, 10 en esa época y recuerdo tener dificultad para respirar, ir con mi mamá y decirle eso. En retrospectiva, ahora se que obviamente eso fue ansiedad”.

“Creo que estar sobrecargado de trabajo y estar en la situación en la que estoy ahora es algo así como descontrolar todo de alguna manera. He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar y necesito que alguien me ayude”. Kendall Jenner

Sabe que está en una posición privilegiada, sí, pero Kendall Jenner también enfatiza en que al final del día es una persona como cualquier otra, con miedos, temores y sentimientos.

“Quiero decir que habrá gente que diga, oh, está bien, ¿de qué tiene que preocuparse ella? ¿De qué tiene que estar ansiosa? Y nunca me sentaré aquí y diré que no soy afortunada. Se que vivo un estilo de vida increíble y muy privilegiada (…)”, comenzó diciendo.

Y culminó con lo siguiente: “Todavía tengo uno de estos (señalando su cerebro), ¿sabes a qué me refiero? y esa cosa allá arriba a veces, no siempre es feliz y no siempre se conecta. Y es que, al final del día, sigo siendo un ser humano- No importa lo que alguien tenga o no tenga, no significa que no tenga sentimientos y emociones de la vida real”.

Te recomendamos en video