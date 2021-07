Thalía luce elegante y playera en vestido tipo camisón blanco con volantes en sus mangas

Thalía impresionó a todos sus seguidores con su última publicación en Instagram. La cantante de 49 años de edad cautivó a sus seguidores publicando un carrusel de fotos donde aparece con un look fabulosamente playero y una copa de champagne en mano.

Thalía conquista con su fabuloso vestido playero

La cantante mexicana luce un hermoso vestido camisero, manga larga, color blanco, con ondas en la parte de abajo de sus mangas, lo que da una sensación de comodidad y frescura playera, pero a la vez se ve muy elegante y atractivo.

Además, combina su look con unos zapatos deportivos muy coloridos con tonos entre rosado y turquesa, aunado a esto añade accesorios como una cartera rosada que contrasta perfectamente con la blancura de su vestido, además lleva varios zarcillos y collares dorados que compaginan maravillosamente con el resto del atuendo.

Para completar su conjunto playero la cantante lleva el cabello recogido y encima un sombrero color beige con una línea negra en el medio, por último, agrega unos fantásticos lentes grandes y redondos que le dan el toque final al estupendo outfit.

La cantante luce hermosa con su vestido playero disfrutando de un día soleado en la orilla de su alberca / Instagram

La cantante y también actriz de telenovela, causó una cascada de comentarios de personas de distintas partes de mundo, la mayoría de ellos se hacían mención a unas letras negras que tiene el vestido en la parte de atrás que dicen “Queen” que en español significa “Reina”, esto fue lo que más llamó la atención de sus seguidores y algunos de los comentarios son: “Una verdadera reina”, “Reina por siempre”.

Thalía siempre atrayendo miradas con sus increíbles looks

En otras ocasiones también hemos visto a la cantante con un estilo muy playero en varias publicaciones de Instagram, en la que se destaca una que hizo el día 4 de julio colocando en la descripción “Feliz 4 de julio” se trata de un carrusel de fotos donde aparece en la piscina de su mansión en Florida con un precioso traje de baño de colores azul, blanco y rojo haciendo alusión a la bandera de Estados Unidos.

Thalía aparece además con un trago en la mano con motivo de celebración del día de la independencia de estados unidos, en esta ocasión tuvo 5.314 comentarios de sus seguidores, la mayoría eran halagos alusivos a su belleza y algunos la comparan con La Mujer Maravilla.

La cantante está triunfando con su último álbum “Desamorfosis” que ha sido todo un éxito

La famosa cantante lanzó su último disco el 14 de mayo, llamado “Desamorfosis”, para la cual hizo una publicación en su página web oficial y también en su cuenta de Instagram donde responde varias preguntas realizadas por sus fanáticos, en la descripción del video coloca: “¡No se pueden perder el video de preguntas y respuestas que hice sobre mi nuevo disco Desamorfosis! En él contesté preguntas enviadas por ustedes.”

En el video asegura que “Desamorfosis” es un “viaje personal, muy íntimo, muy vulnerable, muy Thalía”. Además, dice refiriéndose al álbum: “Me aventure a explorar esos amores muy escondidos, muy dentro de mi ser, los que me hicieron sufrir, los que me hicieron soñar, los que ya no existen, pero dejaron huella, los que siguen ahí y es momento de liberar y agradecer”

Este es el decimoquinto álbum de la cantante mexicana, cuenta con 14 canciones y estuvo anticipado por 4 sencillos “Ya tú me conoces”, “La luz”, “Tick tock”, y el último y más exitoso es “Mojito”, del cual se estrenó un video musical que tuvo millones de vistas por parte de sus fanáticos.

