Adele deslumbró en los Hamptons con un vestido estilo cárdigan color verde oliva

Adele quien tenia tiempo sin salir a luz pública, desde hace un tiempo se está dejando captar por las cámaras, hace poco desató miles de polémicas por parte de sus seguidores y reporteros, al ser vista junto al conocido Agente de jugadores de la NBA, Rich Paul, generando cientos de titulares.

Ahora la cantante vuelve a captar la atención de los paparazzi y seguidores, ya que asistió a la fiesta de cumpleaños del empresario multimillonario Robert Kraft, Director Ejecutivo de los New England Patriots, realizada en los Hamptons, Nueva York.

Adele resplandece en la fiesta con su look lleno de glamour

La publicación fue hecha por una pagina de fanáticos, en la cual podemos ver a la galardonada cantante luciendo un precioso vestido color verde oliva, estilo cárdigan con grandes botones marrones, mangas holgadas y bolsillos a los lados, debajo del vestido lucia un top color negro dejando ver un perfecto y bien disimulado escote.

Para complementar el glamoroso atuendo,utilizó unos zarcillos tipo argollas color plateado y unos pequeños brazaletes también plateados, además podemos ver sus usuales uñas largas estilo almendra, su maquillaje natural resalta sus hermosas y delicadas facciones. Su cabello rubio lo lleva recogido en un moño alto despeinado dándole un toque casual a su increíble look.

La cantante al parecer pone fin a la espera de sus millones de fanáticos

Hace ya seis años desde que la cantante Adele estrenó su tercer y último álbum musical de estudio llamado “25”, luego de eso se dio una pausa bastante extendida, la cual tiene a sus fanáticos aclamando deseosos por escuchar nuevo material musical de la exitosa cantante.

Al parecer la cantautora británica por fin va a poner pausa a tan larga espera por parte de sus seguidores y fanáticos. Se tiene poca información, pero hay algunas cosas confirmadas, una de ellas es que en su nuevo trabajo no habrá material relacionado a su exesposo Simon Konecki. Debido a que existe una cláusula del acuerdo de divorcio, que prohíbe explícitamente dar datos vinculados a la relación que sostuvieron por años.

La ganadora del Oscar no se ha pronunciado acerca del tema, pero se especula que en el nuevo álbum habrá una aparición del rapero Skepta, además existe la posibilidad de que haya una colaboración con Taylor Swift.

Y es que la amistad de Taylor Swift y Adele no es ningún secreto, ya que desde hace muchos mantienen una excelente relación. Pero este dúo se caracteriza por causar una conmoción entre seguidores, fanáticos y reporteros cada vez que se juntan o parece que lo harán.

Y esto mismo eso es lo que está ocurriendo actualmente con los rumores de colaboración, debido al descubrimiento que hicieron sus mismos fanáticos tras comprobar en el registro de compositores SESAC (Sociedad Europea de Autores y compositores de escena) de una canción llamada “Broken hearts” que en español se traduce como “Corazones rotos” a nombre de Adele y Taylor Swift.

Lo cierto es que Adele está trabajando en su nuevo álbum de estudio que no sabemos a ciencia cierta cuando podrá llegar a oídos del mundo y Taylor Swift se encuentra regrabando su álbum “Red” (Rojo) para recuperar los derechos de autor de sus canciones dentro del proyecto “Red” (Taylors’s version) (Versión de Taylor), por lo que no sabemos aún si la canción formará parte del álbum de Taylor o de Adele.

Lo que no podemos ocultar es que las dos últimas apariciones de la cantante de “Rolling in The Deep” Adele, nos demuestran que sigue teniendo la batuta en cuanto a glamour y belleza se refiere.

