Alejandra Capetillo luce un vestido baggy púrpura con volantes en la parte alta ideal para verano

Alejandra Capetillo es hija de uno de los más famosos galanes de las telenovelas mexicanas, nada más y nada menos que Eduardo Capetillo coprotagonista de “Marimar”. Pero además lleva una dosis doble de actuación y belleza, ya que su madre es la talentosa Bibi Gaytán, recordada por su participación en la telenovela “Dos mujeres, un camino”.

Alejandra Capetillo se ha convertido en una influencer de moda, y día a día nos muestra desde su cuenta de Instagram, la cual tiene más de 420 mil seguidores, que heredó la belleza de su madre y que tiene un exquisito gusto por la moda, publicando fotos en las cuales la vemos vistiendo increíbles y sofisticados atuendos, como el que lució hace poco.

Alejandra Capetillo nos muestra su mejor outfit veraniego

Se trata de un hermoso vestido estilo baggy largo, color violeta con detalle de entramado, el vestido tiene el cuello lleno de divertidas ondas, además lleva un cinturón muy particular de cuero con tela de seda y diferentes tipos de estampado con colores azul, gris, blanco y rosado.

Como accesorios lleva un pequeño collar dorado con un diminuto dije también color dorado, además lleva varias pulseras pequeñas y delicadas color dorado y rojo, también luce dos anillos dorados y un reloj de pulsera color dorado con plateado aunado a unos zarcillos tipo aretes largos brillantes color dorado.

Para completar el precioso atuendo lleva las uñas pintadas de color blanco, un maquillaje natural y el cabello suelto lleno de ondas naturales que resaltan su belleza y que la hacen lucir fresca, juvenil y sofisticada. Además, tiene una radiante sonrisa que evidencia el comentario que coloca al pie de la publicación “Feliz”.

El diseño ancho del vestido lo hace ideal para una calurosa tarde de verano / Instagram

Su atuendo veraniego les encantó a sus seguidores, dejando lindos comentarios como: “Tan hermosa mi Ale, sigue siendo así de feliz siempre”, “Esa sonrisa es capaz de iluminar todo Madrid”, “Preciosa, igualita a tu mami de preciosa”.

La modelo e influencer está triunfando en España

Hace meses ella compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales que se había ido de su país natal México para mudarse a España, específicamente a Madrid. La joven vive junto a su hermana Ana Paula quienes estaban planeando independizarse desde hace mucho, contó Alejandra desde su canal de YouTube que comparte con su hermana.

Alejandra en su canal de YouTube, donde tiene más de 136 mil seguidores, compartió un video que según ella muchas personas le han solicitado, donde contó el por qué tardó tanto tiempo en contarles a sus seguidores el motivo de su ida. Asegura que “Fue una decisión muy importante en mi vida, había mucha incertidumbre, entonces, necesitaba un poco de tiempo para asimilar las cosas”.

“Siempre he tenido ganas de querer comerme el mundo, de salir y conocer más”, dijo Alejandra Capetillo desde su canal, además comentó “Estoy trabajando con una marca de ropa, y yo amo con todo mi ser la moda, me sorprende que la vida me puso esta oportunidad tan grande para mí”.

La influencer comentó que siempre tuvo presente la idea de despegar de su familia, pero añadió que se sintió muy feliz y en paz al descubrir que esa aventura la podía vivir junto a su hermana Ana Paula Capetillo.

Aunque acepta que a veces se siente lejos de su familia, hay días en que las nuevas experiencias la asombran y maravillan. Al día de hoy reconoce que está muy feliz con la decisión que tomó, comentando que “Nunca me esperé lo mucho que estoy aprendiendo, lo mucho que he crecido”.

