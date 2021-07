Alex Rodríguez: esto hacía durante la fiesta de cumpleaños de Jennifer López

La diva de Bronx, Jennifer López, disfruta su nueva etapa profesional y personal. Para celebrar sus 52 años decidió acabar con los rumores y confirmar en su redes sociales lo que ha sido su secreto a voces: el romance con el actor Ben Affleck.

La cantante, junto a su actual pareja y amistades, subió a un lujoso yate en el sur de Francia. No escatimó en besos, abrazos y hasta replicaron la famosa imagen de 2002, donde el galán de Hollywood, tocaba su espalda mientras ella tomaba el sol con un sensual bikini.

Instagram @jlo

Pero, contrario a los que muchos pudieran pensar, la expareja de López, Alex Rodríguez, no pasó el fin de semana llorando y muchos menos de luto. El empresario y exbeisbolista profesional, hizo lo propio pues también celebró su cumpleaños número 46.

Como si de un duelo de yates se tratara, el exprometido de J.Lo también realizó un gran festejo a bordo de una lujosa embarcación muy cerca de la popular costa de Saint-Tropez, en la Riviera francesa, reseñó Vanity Fair. El líder de jonrones de la Liga Americana, se mostró sonriente y disfrutando su nueva soltería, acotó Page Six.

@arod

En sus redes sociales posó desde el lujoso yate. Luego compartió un video en el que se observó la enorme embarcación y sus invitados en una divertida sesión de ejercicios También disfrutaron de un enorme tobogán con caída al mar.

El empresario no dejó de disfrutar su cumpleaños, el primero en los últimos cuatro años sin López. Sin embargo, estuvo acompañado de un grupo de amigos y hermosas mujeres. La primera parada fue en Portofino, Italia, donde almorzó con varios amigos, y luego se dirigió en el yate a Montecarlo e Ibiza, donde vacacionará las próximas dos semanas, según Page Six.

Cambio de paso

Alex Rodríguez y López formaron una de las parejas más mediáticas. Su compromiso, anunciado durante plena pandemia, finalmente fue aplazado y sus relación quedó en el ojo del huracán por los rumores de una supuesta infidelidad por parte del exbeisbolista.

Jennifer López, a propósito del lanzamiento de su nuevo sencillo “Cambia el paso”, rompió el silencio meses después de la separación de Alex Rodríguez, a quien conoció en 2015, cuando aún estaba casada con el cantante Marc Anthony.

“Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar”, dijo en el programa de Ebro Darden de Apple Music .

Poco después de confirmar su separación, J.Lo y Ben Affleck, con quien estuvo comprometida en 2002, fueron fotografiados en un lujoso complejo en Montana, donde el actor de Hollywood posee una propiedad.

Luego fueron captados mientras Affleck salía de la residencia de López en Miami, mientras ella posaba con ropa de casa. La pareja además se dejó ver en una celebración familiar de los López, donde no ocultaron su amor y se besaron ante la mirada de los invitados, incluyendo los gemelos Max y Emme.

La intérprete de “Cambia el paso” ha sido fotografiada en varios recorridos por Los Ángeles, fomentando los rumores de una próxima mudanza e incluso la búsqueda de un nuevo nido de amor junto a su amado. Ben Affleck además se ha mostrado cercano a los hijos de J.Lo, demostrando que esta vez todo irá en serio.

