¿Por qué a Daniel Radcliffe le molesta que lo confundan con Elijah Wood?

En reiteradas ocasiones Daniel Radcliffe ha expresado su molestia cuando lo confunden con el protagonista de “El Señor de los Anillos”

Para muchos, Daniel Radcliffe y Elijah Wood son dos gotas de agua y en ocasiones pueden llegar a confundirlos en algún filme. Sin embargo, el actor británico expresó que no es de su agrado esa confusión.

Elijah Wood y Daniel Radcliffe han logrado catapultarse a la fama con prestigiosas producciones, como “El Señor de los Anillos” y “Harry Potter”, respectivamente; dos de las sagas más importantes de la industria cinematográfica.

A lo largo de sus exitosas trayectorias, ambos actores han enganchado millones de fanáticos alrededor del mundo, no solo por sus impecables actuaciones, sino también por su carisma.

Aunque para muchos el parecido de los actores es más que obvio. Es un tema que no le agrada mucho a Daniel Radcliffle, así lo ha expresado en varias oportunidades. En un principio se pensó que era por problemas entre ellos, pero después se supo lo contrario.

Ambos artistas tienen grandes similitudes que empiezan desde el rostro con los ojos azules, la sonrisa y sigue por la forma de peinarse, su contextura delgada y su tez blanca.

El actor de Harry Potter explicó su punto de vista y muchos estuvieron de acuerdo. “No me ofende, pero me confundían con él cuando estaba en sus 20 mientras yo tenía 13 años”, explicó el actor en medio de risa en una entrevista con la BBC. En la actualidad Elijah Wood tiene 40 años, mientras que Daniel Radcliffe recién cumplió los 32.

“Aunque los dos somos bajos, pálidos, de ojos azules y de cabello castaño, yo diría que no nos parecemos mucho. Pero la idea de nosotros es exactamente la misma… Cuando la gente me dice algo de El señor de los anillos!, literalmente solo digo: no, el otro”, comentó Radcliffe en una entrevista con Esquire.

Por otro lado, el actor británico mencionó una anécdota bastante graciosa en la que durante una alfombra roja en Japón, un fanático lo confundió con Elijah Wood y le pidió el autógrafo. Sin embargo, por la barrera del idioma Radcliffe no le pudo decir nada y al firmarle la foto le escribió “I am not Elijah Wood. Love Daniel Radcliffe”.

¿Habrá reencuentro por los 20 años de “Harry Potter”?

Este 2021, se cumplen 20 años del estreno de “La piedra filosofal”, la primera película de la exitosa saga de “Harry Potter”. Con motivo al vigésimo aniversarios los fanáticos empezaron a preguntarse si ese sería un buen motivo para ver a los actores nuevamente juntos.

Aunque las esperanzas de los seguidores de “Harry Potter” eran bastante altas, Daniel Radcliffe acabó con las suposiciones.

“No hay planes por el momento”, comentó el actor durante una entrevista con ET. “Estoy en la República Dominicana en este momento filmando y, luego, estaré ocupado trabajando en varias cositas hasta fin de año”, añadió Daniel Radcliffe.

Aunque su respuesta pinchó la nube de ilusión de los fanáticos, comentó que aún no tiene seguridad de un sí o un no. “No lo sé. Estoy seguro de que habrá algún tipo de celebración, pero no sé si nos reuniremos o algo así. Lo siento si eso es un poco decepcionante para alguien”.

