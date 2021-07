Kourtney Kardashian, entre rumores de boda en Las Vegas

La socialité Kourtney Kardashian y su actual pareja, el baterista de la agrupación Blink-182, Travis Barker, podrían haber dado un paso más allá en su relación. Los rumores de un posible casamiento en su reciente viaje a Las Vegas, siguen creciendo sin que ninguno de los dos desmienta.

La pareja se ha mostrado más unida y cariñosa que nunca, mientras que una fuente cercana aseguró a varios medios estadounidenses que ambos han tratado el tema del matrimonio, aunque Kourtney se sienta cómoda y sin presión en la relación.

Kardashian y Barker comenzaron a salir en febrero de 2021. Aunque sus cercanos insistieron en que solo se trataba de amistad, ambos compartieron fotografías en sus reded sociales que delataron la escapada romántica a Palm Spring, donde la matriarca Kriss Jenner posee una lujosa propiedad.

Finalmente se mostraron en público, cenando en un lujoso restaurante en Malibú, y posteriormente tomados de la mano y sonrientes en una de sus salidas nocturnas.

Amigos y familiares de la pareja han fomentado los rumores de un próxima boda, e incluso, los informes se refieren a que se casarían antes de finalice el año 2021. “Travis ha estado planeando la propuesta durante años, quiere formar sus familias juntos”, expresó una fuente citada por Geo Tv.

Los rumores de una posible boda de Kourtney Kardashian y su enamorado, crecieron durante su reciente viaje a Las Vegas para asistir a un combate de UFC. Además la hija adolescente de Travis, Alabama, posteó una imagen de la pareja junto a la leyenda: “Muy felices por ustedes”.

Khloé Kardashian, una de las hermanas más cercanas a Kourtney, también le envió flores a la pareja durante su reciente viaje a Las Vegas. “Ambos tienen hijos pero quieren unir a las dos familias”, agregó la fuente cercana sobre los planes de boda de la pareja.

Mason, Penélope y Reign son los tres hijos de la también empresaria, frutos de su relación con el influencer Scott Disick, con quien mantuvo una larga y controversial relación, cuyos momentos más álgidos fueron incluidos en el reality show “Keeping Up With the Kardashians”.

Ambos se separaron en varias oportunidades pero finalmente en 2019 decidieron compartir su rol de padres. “Nunca abandonaré mi relación con Kourtney y la crianza conjunta que tenemos. Nada en un millón de años valdrá lo que tenemos”, reseñó E News.

Tras terminar su relación con Sofia Richie, Scott retomó su vida sentimental con la modelo Amelia Hamlin, de apenas 19 años. El famoso de 37 años se ha mostrado muy cariñoso con su nuevo amor e incluso han compartido varios momentos familiares con sus tres hijos.

