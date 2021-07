Laura Carmine enamora en un elegante maxivestido verde desde el rodaje de “La desalmada”

Tras cosechar un gran éxito los últimos años encarnando con maestría una villana tras otra, la actriz Laura Carmine anhelaba regresar al bando de los buenos en las telenovelas y el sueño se le cumplió en La desalmada, el actual melodrama estelar de Televisa.

Dentro de la ficción protagonizada por Livia Brito y José Ron, la estrella interpreta la justa y objetiva ‘Ángela Hinojosa’, una mujer que llega a Ichámal junto a su mejor amiga, ‘Isabella Gallardo’, y rápidamente detecta la sarta de mentiras que se tejen en el pueblo.

Desde su primera aparición en la trama, la puertorriqueña conquistó corazones con el despliegue de talento y belleza que ha encabezado en la piel de su nuevo personaje. No obstante, la versátil luminaria no solo cautiva en la pequeña pantalla, también detrás de cámaras.

Tal como lo hizo recientemente al presumir en redes sociales su beldad ataviada en uno de los fabulosos looks que ha llevado para personificar a ‘Ángela’ desde el rodaje de esta producción de José Alberto Castro.

Laura Carmine fascina en un look de ‘Ángela’ desde las locaciones de La desalmada

A través de su cuenta en Instagram, la artista de 38 años causó revuelo el pasado 20 de julio al compartir una serie de imágenes en las que aparece luciendo hermosa en un elegante maxivestido verde militar antes de grabar algunas escenas en las locaciones de La desalmada.

En las fotos tomadas en su camper, Carmine demuestra su talento como modelo al posar con naturalidad vistiendo el femenino traje de mangas largas gigot, escote pico cruzado y una abertura asimétrica en la parte delantera de la falda por la que presumió sus piernas.

Laura Carmine fascina en un look de ‘Ángela’ | Instagram: @lauracarmine

La fabulosa prenda se combinó con un cinturón gris elástico, con pinceladas de verde claro y otros grises, que acentuó su microcintura. Asimismo, aunque en estas instantáneas apenas fueron perceptibles, el atuendo se elevó con un par de sandalias de tacón de yute nude, ideales para el verano.

Como toque final al sencillo pero sofisticado outfit, llevó discretos accesorios para complementar. Por último, remató con un sensacional beauty look compuesto por un maquillaje en tonos durazno que resaltó su mirada y un peinado de lado effortless.

Laura Carmine fascina en un look de ‘Ángela’ | Instagram: @lauracarmine

“Ángela”, fue lo único que escribió en la descripción de la publicación que de inmediato desató el furor entre sus más de 850 mil seguidores, obteniendo al instante centenares de halagos.

“¡Divina como siempre!”, apuntó la también actriz Claudia Martín en los comentarios. “Eres tan linda“, le aseguró Cecilia Galliano. Mientras, Ale García la llamó: “¡Mi amors!”. De igual forma, Giovanna Romo le expresó al pie del post con más de 26 mil likes: “¡Bonita!”.

Laura Carmine, imparable tras superar el coronavirus

Con estas postales desde el rodaje de La desalmada, Laura Carmine no solo alardeó su belleza y exhibió su felicidad por su nuevo proyecto lejos de las villanas, además demostró estar plenamente recuperada de salud tras su reciente batalla con la covid-19.

Como recordaremos, Carmine debió ausentarse de su trabajo en el melodrama durante tres semanas tras dar positivo a la enfermedad infecciosa a finales de junio.

Afortunadamente, no tuvo complicaciones ni síntomas de gravedad, por lo que luego de acatar las medidas correspondientes para recuperarse, superó el virus y regresó imparable a la filmación las primeras semanas de julio.

“Di positivo a covid a pesar de estar vacunada“, informó la antagonista de telenovelas durante una dinámica a través de las historias de Instagram a finales del mes pasado, recogió People En Español.

“Pero la vacuna no te hace inmune. Sí te da, la ventaja es que hace que no te dé síntomas fuertes, en mi caso nada más perdí el olfato, y que las probabilidades de contagiar son muy bajas”, añadió la artista que por fortuna no contagió a ninguno de sus compañeros.

Ahora, se encuentra nuevamente dejándolo todo en el set para que el público disfrute su actuación de ‘Ángela’ en La desalmada, novela que se transmite de lunes a viernes, a las 9:30 de la noche, por Las Estrellas.

