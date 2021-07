Por estas razones el padre de Meghan Markle no puede conocer a sus nietos

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle presentará una solicitud ante la corte de California para conocer a Archie y a Lilibeth Diana

Tras dos años del nacimiento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor y a un mes de la llegada de Lilibet Diana Mountbattern-Windsor, el padre de Meghan Markle aseguró que irá al tribunal en California para hacer formal la petición de ver a sus nietos.

Este problema se originó años atrás luego de una pelea entre Meghan y su padre en la que perdió el contacto. “No entiendo muy bien por qué ha pasado todo esto. Amo a mi hija con todo mi corazón. Ojalá se pusiera en contacto conmigo (…) Tiene que haber un lugar para mí en su vida, soy su padre”, comentó Thomas en una entrevista a la cadena CBS.

En varias oportunidades expresó haber estado cerca de morir y que todavía no conoció a Harry ni a Archie, quien además es su primer nieto.

La gran polémica en la que se vio envuelto el padre de la duquesa de Sussex pocas semanas antes de la boda real entre su hija y el príncipe Harry acabó con el vínculo de padre e hija. Thomas Markle fue descubierto al estar haciendo pactos con la prensa para obtener fotos aparentemente robadas, pero de las que el hombre tenía pleno conocimiento de que se las estaban haciendo. En las fotos, se le veía en un café de México, supuestamente leyendo la revista “Images of Britain”.

Meghan al enterarse de lo sucedido decidió no permitir la asistencia de su padre a la boda y subió al altar de la mano del príncipe Carlos, quien ya tenía el título de padrino de la ceremonia

A partir de ese momento la duquesa decidió no tener más contacto con su padre, lo que conlleva a que no conozca ni a su yerno, ni a sus nietos. Por esta razón, Thomas Markle acudirá a los tribunales de ser necesario para lograr ver por primera vez a Archie y a Lilibet Diana, así lo expresó en Fox News.

“Voy a presentar una solicitud en los tribunales de California para hacer valer mi derecho a ver a mis nietos en un futuro cercano”, expresó Thomas al canal de televisión estadounidense desde su residencia ubicada en Rosarito, México.

Por otro lado, el padre de Meghan aseguró que es un derecho poder conocer y convivir con sus nietos. En sus planes está poder verlos en un futuro cercano, pero de lo contrario buscará apoyo en la ley.

Thomas Markle buscó apoyo en la reina Isabel

Entre los intentos de Thomas para conocer a sus nietos, comentó haber buscado la ayuda de la reina de Inglaterra para que intercediera en la situación y poder conseguir lo que tanto desea que es ver a Archie y a Lilibet Diana. Otra de las cosas que resaltó es que sus nietos son niños, no políticos.

“Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones, no son parte del juego. Y también son de la realiza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza”, comentó Thomas.

A pesar de tanto revuelo con este tema, Meghan Markle no ha emitido ningún comunicado al respecto. Según Thomas, asistirá a los tribunales de ser necesario.

Con información de El Heraldo de México

