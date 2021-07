“Quiero cantar”: estos son los nuevos participantes del reality show

El reality show “Quiero cantar” del magazine “Venga la alegría” de la cadena TV Azteca, incorporó novedades con la idea de sumar más emoción a la competencia.

Son cuatro las nuevas voces que también se disputarán el primer lugar en el concurso. Según confirmó la producción se suman al programa la presentadora Gaby Ramírez; Armando González “El Muñeco”; la actriz y vedette Lyn May; y Miguel Ángel, quien es la nueva pareja de Zelma.

En el reality también estará el boxeador mexicano Robbie Mora, quien hizo gala de sus músculos mientras reconocía su poco talento para el canto. “Yo soy algo desafinado”, exclamó.

Muchos criticaron la presentación de “El Muñeco”, quien no logró convencer a los jueces ni al público. “El muñeco no me gusta de grupero o regional mexicano, no es su estilo. Su físico y su personalidad brillará más en el pop, reguetón urbano, que sé yo, pero ni el sombrero le quedó” escribieron en las redes sociales.

La competencia se llena de adrenalina pues el jurado integrado por Denisha, Horacio Villalobos y Mario Lafontaine, se han mostrado más exigentes con los famosos concursantes, quienes buscan demostrar su talento en el canto.

El debut de la vedette Lyn May tampoco fue bien recibido por el público, luego de que la polémica famosa demostró su talento más para el baile que para el canto interpretando la canción “Mambo Lupita”. “Qué triste ver ese tipo de presentaciones, mejor le cambié”, expresaron en Instagram.

El reality show “Quiero cantar”, con el que TV Azteca compite con el magazine “Hoy” de Televisa, además anunció el reemplazo de la presentadora Cynthia Rodríguez. Todo el público quedó asombrado cuando ante las cámaras apareció la Miss Universo 2016, Alicia Machado.

Con un vestido de brillantes y derrochando elocuencia y elegancia, la también actriz presentó a los nuevos participantes, improvisó en el escenario y acompañó al presentador Sergio Sepúlveda.

Se trata de una suplencia temporal mientras que Rodríguez viaja a España para acompañar a su pareja, el cantante Carlos Rivera, quien se encuentra de gira por Europa. Así lo reveló la animadora en sus redes sociales donde compartió imágenes de la Puerta de Alcalá, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Madrid.

El programa de canto ya anunció varios de sus eliminados. La primera semana se despidió del reality el presentador Ricardo Casares, mientras que el dúo Roger e Ismael son los más recientes eliminados. Esto luego de su presentación con el tema “La boca” que no logró obtener los puntos necesarios para quedarse.

“Abandonamos el show de pelucas, eso es lo que más me pone triste”, expresó Roger en forma jocosa tras su eliminación. El dúo agradeció el apoyo del público en especial en las redes sociales, así como el aprendizaje y la experiencia durante dos semanas que estuvieron en competencia.

El reality de “Venga la alegría” compite con el nuevo programa del magazine “Los chiquillos bailan en Hoy”, una competencia artística con niños entre 4 y 12 años de edad. El espacio sustituye al concurso de baile “Las estrellas bailan en Hoy” que ya prepara su segunda temporada.

Mariana Ochoa, cantante de OV7, se unió a la presentadora Andrea Legarreta y a Carlos Espejel, en el jurado de este programa que es conducido por Galilea Mortijo. Lambda García y Mariana Echeverría, ganadores de la primera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”, son “padrinos” de los talentosos concursantes.

