¡Tiene en manos un ambicioso proyecto! El príncipe Harry está dispuesto a acabar con la serie The Crown

La serie The Crown está nuevamente en aprietos. Y es que desde que se conoció que el príncipe Harry lanzará muy pronto un libro en el que muestra sus memorias y gran parte de su vida personal, el creador Peter Morgan está preocupado sobre el futuro de su ambicioso proyecto que se ha visto amenazado de diferentes maneras de parte de la familia real británica. Y aunque el hijo menor de Lady Di en un momento llegó estar a favor de esta producción de Netflix, ahora se muestra agresivo y dispuesto a acabar con las mentiras que a su criterio se muestran en pantalla.

El documental The me you can’t see que se transmite a través de Apple Tv fue el inicio de una de sus proyectos personales en los que busca mostrar las verdades sobre su vida y la de su entorno. Con este material no solo humanizó su imagen, sino que la acercó al público que está ávido por descubrir más secretos sobre el hermano menor del príncipe William, pero ahora con la develación de su libro se encienden las alertas, pues éste promete mostrar muchas verdades que hasta ahora estaban siendo ocultas.

El príncipe Harry está dispuesto a acabar con la serie The Crown

Esto es algo que tiene impactada a la industria del entretenimiento que no ha tenido freno en cuanto a la publicación de documentales, series y hasta películas sobre la realidad de esta familia que siempre ha estado ante la vista de la prensa rosa, paparazzi y en el centro de la polémica del Reino Unido. Sin embargo, con las memorias y secretos de Harry es muy probable que éstas se incrementen, pero también pongan en juicio a las fuentes y demás personas involucradas en la realización de las producciones que según el hijo de Lady Di se quieren acercar a la verdad y no llegan a estar cerca nunca.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz. Estoy escribiendo esto no como Príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente y mi esperanza es que al contar mi historia pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, dijo Harry en un comunicado y así lo reseñó el portal Spoiler en el que además señala que Penguin Random House es la editorial que sacará adelante su proyecto.

También se conoció que Harry está escribiendo estas memorias y secretos junto con J.R Moehringer un destacado periodista en quien confió plenamente para llevar adelante sus ideas, pensamientos y todo lo que a su criterio el público debe saber sobre su renuncia al cargo de duque de Sussex, así como su relación con William y su padre Carlos. Lo que promete ser muy reveladora y podría poner a temblar a Morgan con The Crown y a todo aquel que estaría dispuesto a sacar una nueva producción sobre esta tan importante figura de la realeza que además se ha destacado por ser tan o más polémica que Lady Di.

Más detalles sobre este proyecto

Tras la publicación de este libro se espera que también se planifique una película que podría ser llevada a la gran pantalla, pues la intención de Harry es que su proyecto no quede solo en las manos de los más elitescos, él desea que el mundo conozca su verdad y para ello se apoyará en la industria cinematográfica a fin de que todos tengan acceso a ella.

También puedes ver: