Anette Michel rompe una vez más el silencio y aseguró que estaría dispuesta a regresar en la conducción, pero en Televisa

Anette Michel está cada vez más entusiasmada con su regreso a las telenovelas y más porque lo hará en su nueva casa profesional Televisa, sin embargo, en una reciente entrevista aseguró que no descarta la idea de seguir trabajando en proyectos en los que le toque asumir la conducción, pues durante años ha sabido combinar ambas facetas en TV Azteca donde se formó como toda una artista integral.

Y aunque esto es algo que agradece profundamente, también asegura que en esta nueva etapa de su vida quiere tomar las mejores decisiones y si en ellas está el seguir combinando su rolo como actriz y animadora lo asimilará con la misma disciplina, responsabilidad y alegría con la que siempre está dispuesta a salir adelante con las propuestas que llegan a sus manos. Un ejemplo de ello, es que durante una semana logró destacar como invitada especial con el staff del Programa Hoy, donde el público aplaudió su participación, pues ella es una de las figuras más queridas de la pantalla chica.

Anette Michel aseguró que estaría dispuesta a regresar en la conducción

Durante una muy extensa conversación para el programa Cuéntamelo Ya!, la mexicana no dudó en expresar todo lo que siente al saberse parte de Televisa, sus dramáticos y demás proyectos que podrían estar llegando ahora que está dentro de esta gran familia. Incluso confesó que está más dispuesta a combinar sus dos pasiones con tal de estar siempre presente en la pantalla. Y esto sorprendió a su fanaticada, pues muchos creían que ella ya no quería volver a conducir ningún espacio, ya que está ilusionada con su regreso a la actuación.

“Por supuesto que sí me gustaría ser conductora en Televisa, eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, poderlo combinar en la medida de lo posible, porque luego no hay todos los proyectos que uno quisiera, ni todo el tiempo, porque también la vacación le gusta a uno. La conducción es algo que he hecho durante mucho tiempo por lo que no descarto volver sobre todo en esta nueva planta televisora”, dijo durante este espacio en el que también recordó los momentos más gratos durante su rol en Masterchef México donde estuvo durante ocho temporadas.

“Extrañaba mucho, tener compañeros conductores está padre, digo, amaba también estar con los chefs pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta, la verdad lo estoy disfrutando mucho”, añadió luego que se le indagara sobre su participación en este espacio en el que los fieles fans la extrañan, pues ella le dio un toque muy fresco, ameno y alegre a este reality gastronómico que ahora recibirá a Ingrid Coronado como conductora oficial.

Más sobre sus declaraciones

La también modelo aprovechó esta participación para también hablar o adelantar detalles de lo que será su participación en la novela “Volverte a ver” de la mano de Ignacio Sada. A su cirterio, será una villana muy manipuladora y que está dispuesta a hacer lo posible por salirse con sus planes. Ella compartirá gran parte de sus escenas con Brandon Peniche quien también hace su regreso a los dramáticos, por lo que se verá una mancuerna muy especial.

Sobre su personaje solo se conoce que llevará por nombre Mirtha y que ya cambió su look a fin de ir a tono con este rol que la mantiene tan emocionada, también aseguró que de llegar otra propuesta para animar en cualquier espacio de Televisa, lo tomaría con agrado a fin de seguir mostrando su versatilidad, talento, carisma y entrega a su público que siempre la ha apoyado en todas las etapas de su carrera.

