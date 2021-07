Gillian Anderson habló sobre los traumas que le causó su interpretación en “Expedientes x”

Mucho se sigue hablando sobre Expedientes secretos X online latino y cómo aún se mantiene vigente en el gusto de las nuevas generaciones luego de que esta tan épica trama llegara la mundo streaming, sin embargo, poco se ha dicho sobre una de las más impactantes revelaciones que hizo su protagonista Gillian Anderson sobre los traumas que le generó el estar la frente de esta producción basada en la investigación en crímenes y hechos paranormales.

Es por ello que en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, la rubia actriz no tuvo reparo al señalar que durante años sufrió de ataques de pánico, así como varios descontroles en su conducta, todo ello producto de su interpretación de Scully, una agente que no le temía a nada con tal de encontrar la solución a todos los casos.

Actriz habló sobre sus traumas luego de interpretar su personaje en Expedientes secretos X online latino

Durante un encuentro con importantes estrellas del espectáculo, Anderson confesó su pesar, ese del que no había hablado hasta ahora al lado de Cynthia Erivo, MJ Rodríguez, Elizabeth Olsen, Sarah Paulson y Anya Taylor-Joy quienes quedaron sorprendidas con su contundente declaración. Y es que a su criterio, luego de las grabaciones de Expedientes X, Gillian debía hacer pausas, pues siempre sentía que algo la abrumaba. “Tuve un buen par de mini ataques de pánico durante aquella etapa y, al final, no podía hablar de ello, no podía verlo, no podía ver fotos. No podía. Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país, hacer otras cosas”, dijo durante su participación y así lo reseñó el portal Antena3.

Sin embargo, este shock supo luego minimizarlo a través de la ayuda de especialistas y de ella misma adentrarse a la psicología de un personaje que nunca antes le había tocado asimilar. “Después de un tiempo, pude abrazarlo nuevamente, pero cuando comencé a abrazarlo, fue casi como si me separara tanto que miraba la imagen como si fuera otra persona. Cuando te sumerges tan completamente como podemos y lo hacemos durante períodos de tiempo tan largos, no puede no haber ninguna consecuencia. Más allá de haber crecido en Reino Unido y querer regresar, sabía que me llevaría un tiempo antes de volver a un set, si es que podía”, añadió .

Con esto no solo demuestra su fortaleza, entrega y disciplina, sino que pese a la experiencia creó un vínculo que a la final le afectó incluso para retomar otros proyectos en la industria. De ahí que luego de Expedientes X se dio una pausa en su carrera a fin de librarse de sus miedos y todos aquellos percances que vivió siendo una agente que perseguía situaciones inesperadas y repletas de enigmáticos resultados.

Más sobre Gillian Anderson

Las contundentes declaraciones sirvieron también como consejo para las nuevas generaciones quienes se encontraban junto a ella durante la entrevista, pues cada vez son más los nuevos rostros que asumen roles fuera de serie y que deben aprender sobre adicciones o escenas en las que deben entregarse por completo a fin de mostrarse cada vez más reales y dispuestas el público quien finalmente es el juez y el que marca el éxito de cada historia.

También permite mostrar a una mujer que no deja de sorprender con su talento y que ha siempre estado muy activa en la industria cinematográfica y ahora en el servicio streaming en el que no paran de lloverle propuestas y demás proyectos con los que sigue demostrando su talento, carisma y versatilidad, pues bien puede mostrarse como una figura estricta como la que asumió en The Crown al interpretar a Margaret Thatcher hasta a una mujer que le huye al compromiso, pero que es una excelente guía sexual en Sex Education.

