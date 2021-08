Silvia Navarro revela su mejor protagónico: desde “Cuando me enamoro” hasta “Caer en la tentación”

La famosa Silvia Navarro es considerada una de las protagonistas favoritas de la pantalla mexicana. A lo largo de su carrera artística se ha lucido con personajes inolvidable y que han quedado en la memoria emotiva del público de todas partes del mundo.

La mexicana recientemente habló hizo memoria de sus mejores papeles en las telenovelas y reveló cuáles son los protagónicos que la han marcado, incluso sus favoritos.

Todo sucedió a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales donde un seguidor consultó a la artista al respecto. Ella, casi de manera inmediata, comenzó a enumerar los papeles que guarda con especial cariño en su corazón.

Instagram @silvianavarroya

Entre estos, recordó “Raquel Cohen Nasser”, el cual interpretó en el recordado melodrama “Caer en la tentación” , transmitido en el año 2017. Este proyecto también fue protagonizado por Carlos Ferro, Gabriel Soto y Adriana Louvier.

La historia se basa en la infidelidad de dos matrimonios, de acuerdo con la famosa, un tema muy apegado a la realidad. En una pasada entrevista, tanto Navarro como Soto se elogiaron sus trabajos y aseguraron haber disfrutado este proyecto. “Para mí es un honor”, coincidieron además de hablar de las escenas de cama que los hicieron sudar.

“La candidata” fue una serie producida por Telemundo y Televisa en la que la actriz interpretó a “Regina Bárcenas Ríos”. La actriz aseguró que este papel demostró lo que viene pasando desde hace tiempo. “La mujer se vuelve importante en toma de decisiones de hogar, familia y de país. En esta historia se pone a la mujer en puestos de trabajo social”.

Otro de los protagónicos que citó Silvia Navarro fue “Ana Leal” en la exitosa telenovela “Mi corazón es tuyo“. En esta producción transmitida en 2014, contó la historia de una bailarina del sensual pool dance, que terminan trabajando de niñera para rebuscarse con sus ingresos.

Sin percatarlo terminará enamorándose de Fernando Lascuráin (Jorge Salinas), padre de siete hijos, varios de ellos adolescentes. La antagonista de esta historia fue Mayrín Villanueva quien engañó al protagonista con un falso embarazo para lograr llevarlo al altar y comprometerlo.

“Yo fascinada interpretando a Ana, creo que me he divertido más que nunca en mi vida. Los niñitos llenaron espacios diferentes y me la pasé muy bien con cada uno. Más bien, a mi me trajeron a jugar”, aseguró la actriz en pasada entrevista en “Hoy”.

“Lucía Garza”, en la película “La dictadura perfecta” también se incluyó en la lista de personajes especiales para la mexicana. Esta película fue una abierta crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto en el poder entre 2012 y 2018.

Alfonso Herrera, Osvaldo Benavides, Saúl Lisazo y Daniel Alcázar formaron parte del elenco de esta producción elegida para representar a México en los prestigiosos premios Goya de 2015. También obtuvo diez nominaciones en los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La famosa actriz recientemente se lució en su papel de “Loli”, en la serie estelar de Telemundo, “La suerte de Loli”. En esta producción interpretó a una importante ejecutiva de una popular emisora local que termina asumiendo la maternidad tras la muerte de su mejor amiga.

En este transcurso, conoció el amor a través del personaje de Osvaldo Benavides. “El lujo de haber trabajado con este ser”, dijo Silvia Navarro en sus redes sociales donde compartió una de las escenas románticas de esta producción donde incluso participó Paulina Rubio, como invitada especial.

