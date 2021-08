Hospitalizan al actor Eduardo Capetillo y se desconoce la razón

El actor Eduardo Capetillo tiene en vilo a sus admiradores pues publicó una foto en Instagram que desató la preocupación.

Una fotografía en el Instagram del actor Eduardo Capetillo encendió las alarmas, pues en ella se ve una intravenosa con una frase que sí bien genera tranquilidad por lo escrito, también causa preocupación.

“Todo bien y bien, la prueba pasó. La pregunta es ¿qué le puede pasar al acero?” que acompañó junto al tema ‘Much Too Young (To Feel This Damn Old)’ de Garth Brooks.

El actor de 51 años confesó tiempo atrás que padeció cáncer de piel, pues abusaba de la exposición solar sin protección alguna. Solo que en esta publicación no especificó nada al respecto.

Sin embargo, en el post que ya tiene más de 175 mil reproducciones y entre ellas unos 355 comentarios todos le llenaron de buenas energías y sobre todo deseos de una pronta recuperación.

“Que te recupere pronto que dios te bendiga y a tu familia 👪 😢❤️”, “Abrazo Sr Guapo, mejores vibras y bendiciones ❤️”, y “Espero en Dios pronto recuperación. Cuídate mucho”, destacan entre los comentarios.

Itatí Cantoral y el actor Eduardo Capetillo en Netflix

Los actores volverán el próximo año a ser los personajes principales de la producción “Donde hubo fuego”. Este es el nuevo melodrama de la plataforma de streaming más importante del momento.

En una entrevista el actor dijo que estaba muy contento de estar nuevamente en el mundo de los melodramas, y que ahora sea a través de Netflix. “Estoy convencido que lograremos contar una historia que cautivará a todo el público y que sin duda alguna marcará un referente, no solo para las historias de novelas sino para todas las historias de amor”.

Mientras este estreno llega por ahora solo resta esperar por la confirmación del artista sobre qué le pasó. Y así calmar a su fanaticada que continúa preocupada.