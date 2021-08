Todo sobre el truco para localizar personas en WhatsApp que puede poner en riesgo tu vida

Muchas personas están aplicando este truco para localizar personas en WhatsApp que pudiera terminar en situaciones peligrosas al violar la privacidad.

Este truco para localizar personas en WhatsApp es sin duda uno de los hacks que atentan contra el derecho al secreto de ubicación de las personas. Hasta ahora no se han registrado casos graves, pero bien puede acabar mal.

Lo primero que hacen es trasladarse hasta Google y ubicar cualquier fotografía, una que sea atractiva o tierna que despierte el interés de la víctima. Aprietan en los tres puntos que aparecen arriba, seleccionan “Compartir” y copian el enlace.

Luego regresan de nuevo a Google y allí buscan la página “IP Logger Acortador de URL”. En esa página pegan el link de la imagen copiada y al procesarlo presionan “Enter”

Seguidamente se les despliega un nuevo menú que lanzará un nuevo enlace. Ese mismo lo copian y abren WhatsApp para enviárselo al contacto o víctima. Aquí es donde las personas deben estar muy atentas a las direcciones web, por si se trata de esto. Ya que al abrirlo saldrá la imagen.

Cuando se alerta que la persona ya lo abrió estos se regresan de nuevo a la página y presionan la visualización y esta arrojará la ubicación exacta de la persona.

Si tiene un continuo flujo de contactos en su lista y algunos de ellos no son conocidos o allegados tenga mucho cuidado y evite abrir este tipo de enlaces o cualquiera que desconozca. Recuerde además que su privacidad y seguridad es primordial, por lo que brindar información al respecto puede ser un arma de doble filo.

No olvide bloquear o no contestar aquellos mensajes o llamadas por WhatsApp de personas que no estén en su directorio. Y sobre todo mucha atención con los móviles de sus hijos por su seguridad.