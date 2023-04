“Genocida”: Laisha Wilkins arremete de nueva cuenta contra López-Gatell ¡La llaman prostituta!

Laisha Wilkins se lanzó de nueva cuenta contra Hugo López Gatell luego de que afirmó que le gustaría escupirle en la cara. Tras este comentario la actriz causó revuelo en redes sociales, donde dividió opiniones y fue criticada por lo que continuó mostrando su inconformidad y enojo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Laisha Wilkins respondió a los que la criticaron por dicho comentario y recordó la falta de medicamentos para niños con cáncer.

Me encantaría encontrame a @HLGatell en la calle para escupirle a la cara‼️ — 👑Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) August 6, 2021

«No se enojen conmigo, yo no quité medicamentos y dejé morir a 1600 niños, ni inventé un modelo Centinela que no sirvió más que para confundir, ni escondo cifras, ni minimizo una pandemia, ni doy mal ejemplo, yo no fui culpable de no proteger a los médicos, ni del mal manejo…», indicó la actriz.

Cabe destacar que Laisha Wilkins formó parte de telenovelas como Mi pequeña traviesa, Soñadoras, Locura de amor, La fea más bella, entre otras.

No se enojen conmigo, yo no quité medicamentos y dejé morir a 1600 niños, ni inventé un modelo Centinela que no sirvió más que para confundir, ni escondo cifras, ni minimizo una pandemia, ni doy mal ejemplo😷, yo no fui culpable de no proteger a los médicos, ni del mal manejo… — 👑Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) August 8, 2021

Pero eso no fue todo, pues Laisha, de 45 años de edad, también criticó que Hugo López-Gatell fuera elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su grupo de expertos.

«Yo también… tu presidente lo eligió, de premio por el infanticidio y genocidio, jamás lo hubiera elegido la OMS», publicó.

Además enfatizó que los contagios no sólo son causa de la falta de cuidados de los ciudadanos, por lo que hizo una lista de lo que ella considera fallas en el manejo de la pandemia de Covid-19.

Luego de dichas publicaciones Laisha fue duramente criticada e incluso señaló que la llamaron prostituta, actriz de quinta, bulímica y más.

«Defienden un escupitajo llamándome prostituta, actriz de quinta, puta de catálogo, bulímica, sidosa, zorra, que tengo nombre de perro, que me van a violar, a golpear… están verdaderamente enfermos e ignoran que el que me agredan así no le quita lo genocida al doctor Muerte», destacó.

