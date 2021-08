Irina Baeva muestra los resultados de su nuevo plan de ejercicios

La actriz rusa y actual prometida del galán de telenovelas, Gabriel Soto, Irina Baeva, se prepara con todo para su próxima boda. La rubia ha decidido iniciar un estricto régimen de alimentación y ejercicios, cuyos primeros resultados quiso compartir en las redes sociales.

La protagonista de “Vino el amor”, posó en un traje de baño escotado en color negro, con el que presumió sus nuevas curvas. “Días de playa”, escribió la actriz que apuntó que Acapulco como la locación de sus increíbles imágenes.

Los elogios no se dejaron esperar, tampoco los miles de “likes”. La famosa que prevé llegar al altar a finales de 2021, inició el régimen de ejercicios hace poco más de seis meses, con los primeros resultados que ya saltan a la vista.

Con esa sonrisa, todos los días son de playa”, escribieron sus fanáticos. Otros famosos de la pantalla, entre estos Mayrín Villanueva, Galilea Mortijo y hasta el mismo Gabriel Soto, quienes reaccionaron con “likes” y emojis de corazones.

“Siempre trato de que el ejercicio no se vuelva muy rutinario, ni que de flojera ni que ir al gym sea algo obligatorio. Trato siempre de motivarme y verlo desde otro punto de vista: dar las gracias de poder tener el cuerpo y poder moverlo”, dijo la famosa.

Irina Baeva describió que en su rutina trata de incluir mucho ejercicio cardiovascular. “Para mí es básico, más que hacer pesas y ese tipo de cosas porque finalmente estando en televisión lo ideal es verse chiquito, no tanto músculo porque la cámara tiende a aumentar.

“Hago cardio pero trato de variarlo, ya sea con una bici o elíptica para que sea algo diferente que me motive. También trato de verlo como una parte de darle amor a mi cuerpo y en ese sentido también tengo la comida. No tengo ninguna dieta particular, trato durante la semana sobre todo comer muy balanceado”, agregó.

La actriz aseguró que los fines de semana se permite algunos excesos, tanto dulces como salados. “Trato de no limitarme tampoco mucho porque creo que es cuando más se te antojan cosas, pero sí darme mis gusticos, nada más que balanceando”, relató a Milenio Mujeres.

Rumbo al altar

Irina Baeva y Gabriel Soto se preparan para celebrar su matrimonio, luego de anunciar su compromiso a finales de 2020. El galán de telenovelas aprovechó el pasado cumpleaños de su pareja para entregarle el codiciado anillo y meses después hicieron público el compromiso.

Pero los planes de llegar al altar no parecen muy fáciles para los enamorados. Gabriel Sorto y la su expareja, Geraldine Bazán, continúan casados ante la Iglesia Católica, lo que solo podría anularse con estrictos argumentos, según el sacerdote José de Jesús Aguilar, quien casó a la pareja en 2016.

“Cuando el matrimonio se ha dado ya, es totalmente válido, aunque las dos personas quieran después anularlo, no se puede hacer, porque están casados. No se trata solamente de un acuerdo, se trata de un sacramento en el que se hizo un juramento ante Dios”, dijo al programa “Suelta la sopa”.

En las redes sociales circularon rumores de una posible carta enviada por Bazán al Vaticano para boicotear los planes de boda de su exmarido y su actual prometida. Pero la también actriz no tardó en desmentir tales afirmaciones.

“Hay notas tan falsas, mentirosas y dolorosas que solo alguien muy ignorante puede crearlas, creerlas y, aún peor, difundirlas. Fin del comunicado”, expresó en sus redes sociales. Geraldine Bazán ha asegurado que trata de mantener una relación amistosa con el padre de sus hijas y en los últimos meses le ha dado una oportunidad al amor con el empresario Luis Murillo.

