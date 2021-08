Kim Kardashian dedica emotivo #TBT a Kylie Jenner en su cumpleaños

La socialité Kim Kardashian siempre ha manifestado el amor por sus hermanas. El reality show Keeping Up with the Kardashians demostró que incluso en los momentos más polémicos, la controversial familia se apoya y expresa su amor.

En el cumpleaños 24 de la también famosa, Kylie Jenner, la empresaria no faltó con su mensaje emotivo en las redes sociales. “Kylie baby, cumpleaños de oro de 24 quilates hoy. Realmente tienes un corazón de oro y un alma de platino. Estoy muy orgullosa de ser tu hermana”.

Junto a un galería de fotografías juntas, incluso desde muy jóvenes, Kardashian agregó: “Siempre te mantienes tan fiel a ti misma y es tan admirable verte crecer siendo a mejor mamá. Te celebro hoy y siempre, te quiero”.

En una divertida galería de imágenes, Kim Kardashian desempolvó el álbum familiar y mostró fotos de ambas compartiendo, siendo Kylie Jenner apenas una niña. Las famosas aparecieron posando sonriente y con muecas, cuando esta apenas era una niña con pecas.

La transformación de Kylie Jenner ha sido increíble con el paso del tiempo. La famosa, considerada de las estadounidenses más adineradas gracias a su negocio de cosméticos, hoy luce radiante y derrocha estilo a sus 24 años. En su festejo no fue la excepción y modeló con un ajustado vestido verde que resaltó todas sus curvas.

El rapero Travis Scott, padre de la hija de Kylie Jenner, también dijo presente en la celebración con un mensaje a su pareja, dado los últimos rumores de reconciliación. “Despierta, es yooo birthday!!!” escribió a través de sus publicaciones en Instagram.

Ambos anunciaron su separación en 2019 pero desde entonces han mantenido una relación amistosa por su pequeña Stormi. “No es una relación tradicional pero les va bien y ha funcionado durante años”, dijo una fuente citada por US Magazine.

Kriss Jenner no pudo faltar a la ola de saludos en las redes sociales y se sumó elogiando a su hija mejor, fruto de su matrimonio con Bruce Jenner, quien luego de varios años de unión decidió cambiar de género. “Gracias por ser una inspiración para tantos. Te amo mucho y tengo la suerte de ser tu mamá”.

Durante su festejo número 24, la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians hiz alarde de un outfit digan de una reina. La empresaria lució unas botas doradas con adornos de cristal de la reconocida marca Bottega Veneta, según reseñó The Sun.

De acuerdo con el reconocido medio, la socialité tuvo una discreta celebración de cumpleaños, con algunos invitados a un desayuno con cupcakes, donas y una clase privada de pintura. En las redes sociales muchos aún sostienen que la famosa espera a su segundo bebé por algunos indicios de este gran día.

La famosa ha estado el ojo del huracán por un posible embarazo luego de que evitara beber tequila durante la transmisión del programa final del reality Keeping Up with the Kardashians. En otra imagen fue fotografiada aparentemente comiendo sushi pero en realidad era solo aguacate.

Según la publicación, durante la celebración sus hermanas no dejaron de mencionar la palabra “bebé” en los mensajes de elogios. ” Un cumpleaños de Bottega”, escribió Kylie en Instagram mostrando sus botas valoradas en casi 5,000 dólares.

