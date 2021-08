¡De ensueño! Altair Jarabo presume su boda en París

Llego el día más esperado para la actriz Altair Jarabo y el empresario Frédéric García pues este sábado se dieron el “sí acepto” o mejor dicho el “oui” en una ceremonia íntima celebrada en la ciudad del amor, París, Francia.

Como marido y mujer, la actriz de 34 años compartió la increíble noticia a través de sus redes sociales al compartir una imagen en donde se le ve muy sonriente junto a su ahora esposo de 53 años.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!”, se lee en el mensaje que acompaña la instantánea.

En sus historias de Instagram, Jarabo también mostró que por fin había llegado el día de su unión con el hombre de su vida.

En abril, la pareja dio a conocer que se casarían, Altair expresó entonces que se casaba con un hombre maravilloso a quien admira profundamente por su inteligencia y nobleza.

La actriz disfrutó de una despedida de soltera en tierras europeas, aunque prefirió no llamarle despedida, sino bienvenida.

“No son despedidas , son bienvenidas. Una fracción de las personas que más quiero y me quieren”, escribió.

Altair Jarabo sorprende a sus seguidores

En abril pasado, Altair Jarabo sorprendió a sus más de tres millones de seguidores al dar la noticia de que estaba comprometida.

“Quiero compartirles una noticia muy especial. Frèdèric García y yo estamos comprometidooooooooos. Me caso con este hombre maravilloso. Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe por que se lo digo todos los días : Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, se leía en el mensaje que en su momento publicó.

Mientras que Altarir Jarabo es una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana al participar en más de 15 melodramas, como Lola, érase una vez, Abismo de pasión, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, y Vencer el desamor, entre otras, Frédéric García es el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México.

