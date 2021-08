Las participaciones más recordadas de Britney Spears en la pantalla

Después de 13 años bajo la tutela de su padre, Britney Spears recupera su libertad nuevamente. Recordemos algunos de sus cameos en televisión.

Luego de más de una década de vivir bajo los controles de su padre, finalmente Britney Spears recupera su autonomía. Jamie Spears llegó a tomar decisiones tanto profesionales como económicas, financieras y de gestación.

En el último año, se filtraron varios audios de una de las declaraciones de la cantante en el tribunal que lleva su caso, en donde definió la tutela como “un sistema abusivo y controlador”.

Los terribles detalles conmovieron al mundo, entre tantos, comentó que su padre la obligó a llevar un Dispositivo intrauterino (DIU) para evitar un embarazo. “Por la tutela no puedo casarme ni tener bebés. Tengo un DIU dentro de mí, pero este llamado equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, confesó Britney Spears.

“Sólo quiero recuperar mi vida. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una locura. Y estoy deprimida”, fue una de las oraciones que salió como portada de miles de diarios a nivel mundial.

El pasado jueves Jamie Spears renunció a la tutela. “Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto”, comentó Mathew Rosengart, el abogado de la cantante, reconocido por haber trabajado con importantes artistas de Hollywood como Ben Affleck, Steven Spielberg, Julia Louis-Dreyfus, entre otros; así lo confirmó Page Six.

Luego de darse a conocer la noticia, sus fanáticos auguran un mejor futuro para la cantante, quien seguramente regresará próximamente a los escenarios.

Britney Spears en Jane The Virgin (2015)

Britney ha realizado un sinfín de cameos en televisión. Uno de los más recientes fue en la segunda temporada de la serie “Jane The Virgin”, en donde hace el papel de ella misma. Sin embargo, en la serie la cantante es enemiga de Rogelio de la Vega (Jaime Camil), el padre de Jane.

Britney Spears y Gina Rodríguez – Foto: Youtube

How I met your mother (2010)

En la serie de comedia la cantante sí interpretó un papel y tuvo tanto éxito que la producción le pidió grabar una segunda parte. Britney interpretó a Abby, la recepcionista de la clínica de dermatología de Stella (Sarah Chalke). Sin embargo, los televidentes quedaron enamorados de la conexión entre ella y Barney (Neil Patrick Harris).

Britney como recepcionista en How I met your mother Foto: Youtube

Will & Grace (2006)

Britney Spears le dio vida al papel de Amber Louise, la mujer con la que Jack (Sean Hayes) empezó a compartir programa para mejorar la audiencia. Aunque el conductor inicialmente no quería conocerla, finalmente crearon un vínculo en el que ella se abrió y le contó que era lesbiana.

Sean Hayes y Britney Spears en Will & Grace – Foto: Youtube

Sabrina, la bruja adolescente (1999)

Uno de los primeros cameos de Britney fue junto a Melissa Joan Hart en “Sabrina, la bruja adolescente” cuando estaba en el punto más álgido de su carrera. Sabrina compartió una inolvidable charla con la cantante, luego de arrepentirse de haberse ido a vivir con su padre a París. Una de las escenas más recordadas es cuando Spears trata de enseñar a bailar a Sabrina pero se da cuenta que es un caso perdido.

Britney Spears en Sabrina, la bruja adolescente – Foto: Youtube

Con información de El Español

Te puede interesar: