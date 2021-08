“El manantial”: así lucía Adela Noriega en la recordada telenovela

La telenovela “El manantial” fue uno de los más exitosos proyectos en la carrera de la mexicana Adela Noriega. El dramático transmitido hace más de 20 años abordó la historia de amor de “Alfonsina” y “Alejandro”, en medio de la guerra de rencores de los Ramírez y los Valdéz.

Mauricio Islas compartió la protagonización con la bella actriz. Los villanos del este melodrama fueron Alejandro Tommasi, Daniela Romo con actuaciones especiales de César Évora, Patricia Navidad y Sylvia Pasquel.

Así hablaba la famosa de su personaje, uno de los más recordados en su carrera: “Es una muchacha de pueblo que adora su tierra, ingenia, noble, en cierto modo ingenua pero con carácter, me gusta mucho este papel. Es el clásico melodrama donde hay una historia de amor muy fuerte, con mucha pasión”.

Luego agregó: “Este personaje tiene un conflicto interno muy importante, y como actriz creo que puedes aprovecharlo, muy rico actoralmente. Me encanta”, dijo entonces a Televisa. “El manantial”, marcó el regreso de la famosa a las telenovelas luego del éxito de “El privilegio de amar”, que protagonizó junto a René Strickler.

Adela Noriega y la villana “Margarita” interpretada por Daniela Romo, coincidieron en muchas escenas dramáticas y de máxima tensión. La malvada de la telenovela, en su afán de separarla de su hijo “Alejandro”, la atacó en muchos oportunidad.

Uno de los capítulos recordados mostró el enfrentamiento entre ambas. Alfonsina abre la puerta y de manera violenta, sin media palabras, Margarita le propinó una cachetada. “Esto es para que no se te vuelva a ocurrir acercarte a mi hijo”.

Pero la joven no se quedó con el golpe y le devolvió la bofetada. “Y esto, para que no se le vuelva a ocurrir venir a molestarme y mucho menos aquí a mi casa”. La villana Margarita la llamó arpía: “Eres la peor, se ve que has aprendido la forma de vida de tu madre”, exclamó.

La tensión llegaba el máximo en cada escena. “Escúchame bien, una vez más que sepa que andas rondando a mi hijo, ya lo verás. Estás muy equivocada si crees que me lo vas a arrebatar como esta perra (Azela Robinson) me arrebató a…” dijo revelando el amorío entre “Justo” y “Francisca”.

Sylvia Pasquel interpretó a la villana “Pilar”, la madre de la malvada Bárbara Luna. Entre ambas también hubo escenas fuertes, al punto que la actriz admitió años más tarde que le daba lástima golpear a Adela Noriega durante los episodios de maltrato.

“Cuando grabamos esta escena no quedó a la primera porque me daba miedo lastimar a Adela con las piedras, aunque eran de utilería, tenía que arrojárselas fuertes y hacer que se viera real”, recordó la actriz quien en los comentarios en las redes sociales fue elogiada por su interpretación.

Daniela Romo, quien se destacó como la villana de “El manantial”, ha recordado tras 20 años su participación en este melodrama. “Muchas cosas la hicieron una telenovela entrañable, para mí significó tanto porque significó mi vuelta a la televisión”.

La famosa también comentó. “Fue un papel que me retó, me dio muchas satisfacciones, abrió un nuevo panorama para mi, un nuevo camino, un nuevo momento en mi vida. Margarita fue muy especial”, recordó además la cantante.

Luego relató que una de las escenas que más la marcó ocurrió al final cuando puedo vengarse de “Justo” (Alejandro Tommasi). Fue muy difícil de grabar en un lugar donde hacía mucho frío, ya que a mí me cuesta lidiar con las temperaturas bajas, Adela (Noriega) las resiste más”.

