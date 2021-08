Juanpa Zurita se adueña de la plataforma de HBO Max con un programa de cocina

A varios días de rumores del fallecimiento de Juanpa Zurita, el empresario y actor mexicano aparece con un nuevo proyecto

Luego varios días de que se viralizara la falsa noticia sobre fallecimiento de Juanpa Zurita, el actor dio a conocer su nueva alianza con HBO Max. Aunque no hizo ninguna declaración sobre el terrible rumor que se corrió en las redes sociales; el nuevo proyecto capturó toda la atención de sus seguidores.

Por otro lado, Juanpa Zurita compartió con los más de 26 millones de seguidores en Instagram una publicación en donde dio a conocer el nuevo proyecto que será transmitido a través de HBO Max y que es una de las primeras producciones originales de la plataforma de streaming.

En “Juanpa + Chef”, el influencer compartirá sus dotes culinarios, pero en compañía de prestigiosos chef. Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno, lo que sí se sabe es que a lo largo de seis capítulos podremos ver a Juanpa en una faceta totalmente desconocida para sus seguidores.

“Tendremos un Show de Cocina en HBO MAX! Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno – aquí la primera! Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno; pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado – COCINAR.”, escribió el conductor en la televisión.

Anteriormente el actor ha alardeado con los riquísimos huevos estrellados que cocina. Es más, hace algunos días estuvo preparándolos en compañía de la mamá y la abuela de su novia, Macarena Achaga, quien también formó parte de “Luis Miguel, la serie”, en el papel de la hija del cantante.

“A pesar de que soy reconocido por hacer grandes huevos estrellados, en esta misión me acompañaran 6 de los mejores Chefs del país (y del mundo) para poner aprueba mis habilidades culinarias y aún más importante, que TU y YO aprendamos a convertirnos en JuanChef”, añadió el influencer.



Por otro lado, lo mejor de toda la propuesta es que preparará una gran diversidad de platos, desde dulces hasta salados. “Desde postres exóticos como la Pavlova (no te preocupes, yo tampoco sabía que eso existía) hasta fusiones como Birria + Ramen si, el chef le titula birriamen, pronto podrán gozar una mini serie de 6 capítulos llamada: JUANPA + CHEF”.

Finalmente el actor que le dio vida a “Alex”, el hermano de Luis Miguel en la serie biográfica, manifestó su emoción al trabajar con HBO Max. “Orgullosamente una de las primeras producciones originales de @HBOMaxLA. Lo cual tomo con mucha responsabilidad y honor para traerles un show que además de enseñarles, les llevará una sonrisa a la cara”.

La fake news sobre la muerte de Juanpa Zurita que conmocionó las redes sociales, fue creada por un grupo de Facebook llamado “grupo donde finjimos ser whitexicans”; los integrantes se pusieron de acuerdo e iniciaron la tendencia en Twitter.

Sin embargo, en medio de la preocupación de algunos de sus seguidores, otros provecharon el momento para hablar sobre la supuesta estafa que de la que acusan al influencer mexicano de haberse robado el dinero recolectado a través de donaciones para el temblor del 19 de septiembre de 2019.

Con información de El Heraldo de México

