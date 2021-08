¿Cuál es el parentesco entre María Félix y Mario Almada?

Los reconocidos actores del cine mexicano guardaban un vínculo familiar que muchos desconocían

Tras casi 20 años del fallecimiento de María Félix, su vida sigue siendo de interés para sus fanáticos. En el momento menos esperando siempre se conocen nuevos detalles de La Doña que nadie conocía; como es el caso de su parentesco con el reconocido actor mexicano Mario Almada. Aunque se desconoce la cercanía entre ambos, es un hecho que sí eran familia.

María Félix y Mario Almada eran primos gracias al vínculo familiar entre sus padres, Ricardo Almada Güereña padre del actor y Josefa Güereña Rosas madre de María Bonita eran primos hermanos.

María Félix y Mario Almada eran primos – Foto: Twitter / Debate

A pesar de que es muy poca la familia que se conoce de María Félix, ahora sabemos que el famoso actor también llevaba la vena artística familiar que heredó La Doña. Ambos se encargaron de desarrollar una personalidad bastante fuerte y avasallante dentro de la pantalla grande.

Por su parte, María Félix siempre interpretó mujeres de temple y carácter, una figura bastante controversial durante la Época de Oro, pero por otro lado, Mario Almada es recordado por darle vida a personajes justicieros en el cine mexicano de acción.

El legado de María Félix y Mario Almada

Aunque son muchos los años que han transcurrido luego de su fallecimiento, ambos actores dejaron una huella en la historia del cine mexicano. Durante la Época de Oro los primos lograron apoderarse de la gran pantalla con historias que engancharon a la audiencia.

De lo que no hay duda es que los primos tenían un carácter totalmente diferente el uno del otro. Según el mismo Mario Almada en una entrevista, María Félix no era tan cercana “Era medio altiva, casi ni nos saludaba a nosotros cuando estaba ahí, pero cuando me saqué La Diosa de Plata (premio) ahí si me saludaba”.

Ambos actores se catapultaron a la fama en la Época de Oro del Cine Mexicano

Foto: La Verdad Noticias / Milenio

La Doña es recordada por su fuerte carácter y frontal personalidad y aunque Mario Almada también tenía su severidad, siempre fue muy abierto y amable con los medios de comunicación y con sus seguidores.

¿Quién es la sobrina de María Félix que heredó su belleza?

María Félix además de ser recordada por su talento también es inolvidable por su increíble belleza. Aunque son muy pocos los familiares de la actriz que se conocen en el medio artístico, su sobrina, María del Carmen Félix heredó grandes similitudes de la actriz mexicana.

Uno de los innegables rasgos que heredó de su tía son: los marcados pómulos, la forma de sus labios, su estilizado rostro y el grandioso porte. Además de María del Carmen, su hijo Enrique Álvarez Félix y ahora Mario Almada, son los familiares más directos de La Doña que son conocidos en el medio artístico mexicano.

Sin embargo, al tener 11 hermanos algunos otros familiares deben estar en algún lugar del mundo. María del Carmen lleva el apellido Félix gracias a su padre, quien era hijo de Andrea Félix, una prima de La Doña.

María del Carmen Félix es una actriz mexicana de 38 años. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de interpretar el papel de su tía en diferentes producciones cinematográficas.

Tras 19 años del fallecimiento de María Bonita, su recuerdo sigue intacto en el corazón de sus fanáticos. La actriz oriunda de Hermosillo, Sonora al igual que María Félix, ha participado en la serie de televisión “La Doña”, la serie de comedia “Drunk History” y en las telenovelas “La Doña”, “Su nombre era Dolores”, “Marina” y “Enemigo íntimo”.

Con información de El Heraldo de México

