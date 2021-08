“Orphan Black” se despide de Netflix: así reaccionaron los fanáticos

La famosa serie “Orphan Black”, una de las más populares en la plataforma Netflix, saldrá este agosto del catálogo. Las reacciones de los fanáticos no se hizo esperar en las redes sociales tras cinco temporada, cada una con un total de diez capítulos.

La serie está protagonizada por Tatiana Maslany, quien da vida a “Sarah Manning”, una adolescente adoptada por la “Señora S”, luego de una estadía en un orfanato inglés y pasar por varios hogares transitorios. Ella decide suplantar la identidad de una mujer idéntica tras presenciar su muerte.

Esta producción de ciencia ficción supone un reto actoral su protagonista de 29 años, quien interpreta a tantos personajes. En una pasada entrevista a Maclean, la actriz aseguró que a través de las temporadas se trató de ser fiel a los personajes sin la presión externa.

“No sé cómo explicarlo, pero se trataba de mantenerlo muy personal, volver a lo que me atrajo del proyecto… realmente se trata de lo que nos convierte en un individuo y cómo sobrevivimos a nuestra crianza, qué nos hace la persona que somos hoy”, dijo al reconocido medio.

Tatiana Maslany se alzó con el premio Emmy como Mejor Actriz principal en una serie dramática. Los críticos elogiaron el trabajo de la famosa quien interpreta a uno de una serie de clones, cada uno con sus rasgos, acento y personalidad, incluso todos en una misma escena.

En las redes sociales, los seguidores de la serie opinaron sobre su salida de la plataforma. “Yo me quedé sin terminar de verla. Temporada 4 y 5”, escribieron mientras que en otro comentarios se leyó: “Que alguien me explique cómo es que van a quitar Orphan Black de Netflix justo cuando me la quería volver a ver”.

También elogiaron al elenco de esta producción que ha estado en boca de todos. “Tengo que terminar de ver Orphan Black antes de que me lo quiten de Netflix. Tatiana Maslany es realmente grandiosa. No recuerdo una actriz que lograra lo que ella hizo con tantos personajes, se te olvida que es la misma actriz con su excelente actuación”.

“Orphan Black” está lista para despedirse. Tras su emotivo final, su elenco se expresó: “Es un gran testimonio de cómo nos sentimos al respecto. Nadie quería pasar por eso o escuchar que terminó”, exclamó a Ew.com Maria Doyle Kennedy, quien dio vida a la “Señora S”.

Netflix ha estado actualizando constantemente su catálogo. El pasado julio dio de baja al menos 20 títulos que los suscriptores pudieron aprovechar de ver por última vez, en la plataforma de streaming. Entre estos “The Innocents”, “City of Tiny Lights”, “My Hotter Half” y “The Five Venoms”.

Al mismo tiempo ha estrenado varios contenidos, como el nuevo reality show de Paris Hilton, “Cooking with Paris”. La socialité derrocha su glamour en la cocina con celebridades invitadas, entre estas la famosa Kim Kardashian, la influencer Lele Pons y la rapera Saweetie.

TE PUEDE INTERESAR: