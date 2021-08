El inolvidable dueto entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández que marcó la historia musical

Vicente Fernández y Antonio Aguilar además de ser unos de los cantantes más prestigiosos de México, su unión marcó un precedente en la música.

Los últimos días han sido complicados para la familia de Vicente Fernández luego de que el cantante sufriera una aparatosa caída en su rancho y que le propiciara ciertas complicaciones que han requerido de su internación en Terapia Intensiva.

Varios cantantes del medio artístico mexicano han convocado a sus fanáticos para hacer oración por la salud y la pronta recuperación del cantante. Una de ellas ha sido Yuri, “Hoy levanto una oración para la pronta recuperación de un tesoro para nuestro país @_vicentefdez, alguien se une?”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Vicente Fernández sigue hospitalizado – Foto: Instagram @_vicentefdez

Al instante recibió respuesta de varios compañeros como Fanny Lu, quien escribió “claro que sí! Que Dios lo llene de fuerza y vitalidad! Todos por su pronta recuperación!”. Por otro lado, Anette Cuburu invitó a todos a unirse “todos nos unimos”, al igual que Isabel Lascurain, quien inmediatamente dijo, “Yo, por supuesto”.

Vicente Fernández, además de ser uno de los cantantes más importantes de México, ha creado todo un legado familiar en la música. Sus hijos, Vicente Fernández Jr, Alejandro Fernández y su nieto Alejandro Fernández Jr; son algunos de los familiares que han dedicado su vida a seguir los pasos del gran Chente.

Vicente Fernández en celebración de sus 80 años – Foto: Instagram @_vicentefdez

Por su parte, Gerardo y Alejandra Hernández, quienes también son hijos del cantante, se han mantenido al margen de la prensa y casi nadie tiene conocimiento de sus vidas y mucho menos de la comunicación con su familia.

Chente es una inspiración para su familia, el compromiso, la pasión y el amor por la música y por su carrera es el ejemplo que sus hijos y nietos ha visto desde niños. Es por eso que a lo largo de tantos años siempre han cuidado el legado de su mayor referente.

Foto: Instagram @_vicentefdez

Sin embargo, la familia Aguilar no se queda atrás. Tristemente Antonio Aguilar no está presente para ver el compromiso musical de su familia. No solo sus hijos, Pepe y Antonio Aguilar ha seguido sus pasos, también sus nietos, Ángela y Leonardo.

En general, cada uno ha desarrollado una exitosa carrera dentro de la industria, siempre manteniendo las raíces de El Charro de México. Una de las particularidades de la Dinastía Aguilar es su gran influencia en las redes sociales.

El legado de El Charro de México sigue intacto desde su fallecimiento – Foto: Debate

Por su parte, Ángela se ha convertido en un referente en la música y en la moda. La nieta de Antonio Aguilar se ha encargado de impulsar la preservación de la música regional mexicana, con el apoyo de su padre y de su hermano.

Con tan solo 17 años, Ángela ha tiene un total de cinco álbumes de estudio. Aunque la cantante nació en tierra estadounidense, siempre ha mencionado se siente orgullosa de sus raíces. “El mensaje que quiero compartir con las nuevas generaciones es que siempre estén orgullosos de sus raíces y sus tradiciones”, escribió hace un tiempo en sus redes sociales.

Ángela, Pepe y Leonado en los Premios Juventud – Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

A pesar de que ambas familias han conseguido una estima enorme por parte del público, siempre ha rondado el rumor de que entre ellos existe una presunta rivalidad. Indiferentemente si es cierto o no, los dos pilares de ambas familias llegaron a cantar juntos en cierto momento.

Vicente Fernández y Antonio Aguilar hicieron un dueto para conmemorar al fallecido José Alfredo Jiménez, un reconocido cantante la música regional mexicana. Chente y El Charro de México cantaron “Caminos de Guanajuato”, una icónica canción que luego de su presentación marcó la historia musical.

Con información de El Heraldo de México

