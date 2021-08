“La desalmada”: Fernanda vuelve a rechazar a Rafael

La telenovela mexicana “La desalmada” se encuentra en su etapa más emocionante. La historia protagonizada por Livia Brito y José Ron suma otro personaje, “César Franco”, un tercero que aspirará al amor de “Fernanda Linares”.

Aunque los protagonistas ha dejado a un lado el amor imposible que sienten, debido a la venganza contra los Toscano, los sentimientos siguen intactos. “Rafael”, recuperado del disparo que le propinó Fernanda, se le acerca en busca de una reconciliación.

“Dame la oportunidad de platicar de trabajo y te juro que después me iré sin tocar temas personales”, dijo Rafael con mirada enamorada. Ambos finalmente aclararon el inconveniente con la alerta sanitaria que impidió a Fernanda llevar sus reses a otras empacadoras.

Instagram @liviabritopes

Ella acusó a “Octavio Toscano”, pero Rafael le aclaró que la orden fue un tercero. Él le prometió levantar el retén para que ella y los ganaderos puedan ir a vender su ganado a donde quieran. “¿Estás conforme o quieres seguir culpandonos de algo más?”, le dijo a Fernanda.

La joven, ahora con tono conciliador le aseguró que con eso estaban en paz. “En el futuro te aconsejo que dejes de un lado tus odios personales. Eso no ayuda ni a tí ni a los ganaderos”, expresó Rafael tomando en sus manos el dije de toro que llevaba su padre Octavio (Eduardo Santamarina).

“Si no fueras un Toscano todo sería tan fácil entre nosotros”, afirmó. Pero Rafael, inocente de la verdad que los separa, le exclamó: “¿Por qué te pesa tanto mi apellido? Ojalá algún día me digas por qué me dejaste de querer así de pronto”.

“Quiero que sepas una cosa Rafael: por ser hijo de quien eres, nunca podremos estar juntos”, expresó en un emocionante capítulo de “La desalmada”. Rafael la deja en paz y se desahoga con su amigo David a quien le contó lo sucedido con su amada.

“No me creyó y me mandó a volar de nuevo… por más que diga que me odia, sus ojos me dicen otra cosa, Ante la burla de su mejor amigo, Rafael fue contudente. “Para bien o para mal, ella no puede ocultar lo que siente, yo sé que también le duele que no estemos juntos”.

El elenco de “La desalmada” ha comenzado a despedirse del proyecto. Una de las primeras en revelar sus últimas escenas como “Julia Torreblanca”, fue Marjorie de Sousa. La actriz venezolana agradeció al equipo de maquilladores y estilista, además de anunciar el estreno de la telenovela en Univisión.

Marlene Favela, quien dio vida a “Leticia”, también culminó su participación en el melodrama. La famosa, quien hizo pareja con Eduardo Santarina, escribió un emotivo mensaje en las redes sociales donde los famáticos elogiaron su trabajo.

“Ayer me despedí de uno de los proyectos más bonitos de mi vida! Me llevo lo mejor de cada instante! Adiós mi adorada #leticialagos darte vida fue un placer y te voy a extrañar! Gracias @elgueromex por esta hermosa oportunidad! A mis compañeros les deseo éxito a donde quiera que vayan, trabajar con ustedes fue un agasajo”.

Laura Carmine, quien personificó a la dulce “Ángela”, la mejor amiga de Isabela (Kimberly Dos Ramos), se despidió de su personaje a través de las redes sociales. “Oficialmente fue mi último llamado de Ángela. Gracias por todo lo bonito que viví contigo, un excelente personaje”, dijo la famosa desde los camerinos.

