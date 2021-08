Paris Hilton dio detalles de su esperada boda

La famosa Paris Hilton, estrella del reality show “Cooking with Paris”, prepara una de ensueño. La estrella de Hollywood anunció su compromiso con el empresario Carter Reum, luego de que este le entregara un costos anillo en su cumpleaños número 40.

La socialité asistió al programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon” donde dio algunos detalles de la ceremonia, cuya fecha aún es un secreto para la prensa. Para la famosa preparar la boda de sus sueños ha sido un proceso estresante, según admitió.

“Será como una aventura de tres días. Muchas cosas están sucediendo y hasta ahora lo único que he logrado es elegir mi vestido de novia”, relató Paris Hilton. En realidad, serán diez los vestidos que la famosa tiene prevista lucir a lo largo de su celebración.

“Muchos vestidos, probablemente diez. Me encantan los cambios de atuendo”, aseveró poco antes de bromear sobre su futuro esposo, quien en cambio se quedará con un solo traje. “Él no esta exigente como yo”, citó Vanity Fair.

@parishilton

Su mascota, Diamond Baby, también será parte de la ceremonia, algo esperado debido al cariño que ella ha demostrado con el perro. La famosa, quien deslumbró con mini vestido azul diseñador por Philipp Plein, volviño a desmentir los rumores de embarazo.

“Lo único que está en el horno ahora es mi Sliving Lasagna, dijo en un pasado episodio de su podcast, This is Paris. Sin embargo, la famosa aseguró en el pasado que no descarta someterse a un tratamiento de fertilización in vitro para aumentar a su familia.

“Hacerlo juntos, tener un compañero que me da tanto apoyo y siempre me hace sentir como una princesa no está nada mal”, expresó la estrella de los reality show, también citada por El País.

Paris Hilton y Carter Reum comenzaron a salir a finales de 2019. Fue durante sus vacaciones para celebrar sus 40 años que el empresario preparó una velada romántica en una isla privada donde entregó el anillo Ella lo ha descrito como su hombre ideal, su alma gemela.

“Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes. Lo sientes”, escribió la famosa al lado de la fotografía del compromiso. Al festejo se sumaron amistades y familiares quienes tomaron champaña y desearon lo mejor a la pareja.

@parishilton

En su programa a través de Netflix, “Cooking with Paris”, la famosa aseguró que intenta mejorar sus habilidades culinarias ya que planea convertirse en esposa y madre. Y aunque surgieron rumores de un embarazo, la socialité aseguró que esto no pasará hasta después de la boda.

En el programa se han presentado celebridades como la influencer Lele Pons, la rapera Saweetie y su amiga, la famosa Kim Kardashian. A esta última le pidió consejos para preparar un desayuno divertido considerando su experiencia con cuatro hijos.

Las socialité recordaron los tiempos de fiesta y hasta bromearon preparando unos malvaviscos azules. Y aunque el resultado no fue lo esperado, ambas demostraron su amistad en la cocina preparando pizzas y frittata, un plato italinao que evoca a la conocida tortilla española.

Para el segundo episodio de su reality, la socialité recurrió a la rapera Saweetie, como su ayudante para preparar unos tacos con camarones. Al inicio del capítulo aparece vestida con sombrero y tacones altos, al estilo del lejano oeste, frente a una tortillería.

Ambas amigas también prepararon salsa asada y de postre pastel Funfetti cubierto con el clásico flan mexicano. De bebida las infaltables margaritas. Brindo por ser perras ricas, perfectas, malas, hermosas, listas, inteligentes”, exclamó la cantante tomando el trago de margaritas en sus manos

