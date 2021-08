¿Cuál es la verdadera historia detrás de la cachetada que le dio Ximena Sariñana a Danna Paola cuando eran niñas?

Danna Paola reveló la fuerte disputa entre ella y Ximena Sariñana que terminó con una cachetada

Danna Paola es una de las artistas del momento. Aunque sus comienzos en el medio artístico iniciaron a muy corta edad, su carrera musical y actoral ha crecido significativamente en los últimos años. Es por eso que todo lo referente a su vida e incluso a su pasado es de gran interés público.

Aproximadamente hace año y medio la actriz y cantante mexicana reveló uno de los traspiés más recordados de su vida; fue de tanta importancia que muchos años después salió a relucir en una entrevista con el Escorpión Dorado.

La actriz reveló que durante el rodaje de una telenovela, una niña estaba haciéndole bullying. Es de allí de donde proviene la polémica reacción de Danna Paola que terminó con una cachetada incluida. Sin embargo, tras año y medio después de haberlo comentado, se conoció la identidad de la niña.

En aquella entrevista Danna Paola comentó: “Una vez (me agarré a golpes) con una niña. Tenía nueve años y estaba grabando una telenovela. Y una de mis compañeritas empezó a decirme que yo era horrible, que era una burra”, pero luego de eso no dio detalles de la persona.



“Estudiábamos porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes y nos mandaban un maestro. Ella era como tres años mayor que yo y me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia o una cosa así y obviamente yo no respondí porque no sabía. Entonces me dice ‘Ash, eres una burra y no sabes nada. Y aparte estás horrible, yo no sé por qué eres la protagonista”, mencionó Danna.

Luego del hiriente comentario Danna le respondió, “Le dije ‘¿Cómo me dijiste?’ y que le meto una cachetadota. Mandaron a llamar obviamente a la productora, a la televisora, diciendo que por qué yo, a mis nueve años, estaba golpeando a mis compañeritas. Oigan, desde chiquita me defiendo”, aclaró la actriz.

Lurgo de varios años del altercado entre las dos actrices, salió a la luz que fue Ximena Sariñana aquella niña que le dijo a Danna Paola que era “horrible y burra”; las palabras que detonaron la polémica cacheteada de la que todos hablan.

“Ya tenías ganas de conocerte porque yo te veía en los videos, en tus películas, siempre muy agresiva, siempre con esa actitud medio agreste. ¿Te agarrabas a ching***zos cuando eras más morra?”, le preguntó el Escorpión Dorado a Ximena Sariñana.

A lo que ella respondió: “Qué cag**o que me lo preguntas porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia… y yo era esa niña a la que se pu**ó Danna Paola”.

Por otro lado, Sariñana aseguró que de niña sufrió mucho bullying por parte de sus compañeras, pero no sabía como defenderse. “Como que me agarraban mucho y la neta no era muy de defenderme. Era una niña super bullied, era como muy tranquila”.

Además, agregó que le tocó ser la “chamaquita famosa” de la que muchas veces ser burlaban y se iban corriendo. Sin embargo, aclaró que llegó a pensar que de alguna forma sus compañeritos la admiraban pero que no sabían como manejarlo así que le hacían bullying.

