Edgar Ramírez llora a sus seres queridos víctimas del COVID-19: “Estoy triste, frustrado, devastado”

Hace varios días el actor Edgar Ramírez compartió una conversación que tuvo con el Dr. Anthony Fauci sobre todo lo relacionado con COVID-19, con un enfoque hacia la importancia de las vacunas para combatir la pandemia. Ramírez llegó a compartir su llamado después de haber perdido a su abuela hace un mes debido al virus.

Cuando publicó el chat de Fauci, Ramírez detalló cómo el COVID continuaba devastando a su familia en su país natal, Venezuela, ya que su tío Guillermo estaba “apenas estable” después de estar hospitalizado durante un mes, y el destino de su tía Lucy pendía de un hilo. “Solo espero un milagro para salvar la vida de mi tía Lucy. Se está muriendo de COVID”, escribió, y agregó que su otra tía, Nidia, se había recuperado después de pasar varios días hospitalizada.

Ramírez ofreció una actualización desgarradora, informando que tanto Lucy como Guillermo murieron durante el fin de semana. “A veces siento que es una pesadilla de la que voy a despertar, pero sé que no lo es”, escribió Ramírez, protagonista de proyectos tan recientes como Jungle Cruise, Yes Day y The Undoing. “Que esto es tan real como el aire que en este momento me resulta difícil respirar”.

Aunque estaba abrumado por la emoción, Ramírez escribió una larga carta abierta, calificándola como la “cosa más dolorosa e íntima que he tenido que publicar en mi vida”, porque quería educar a otros sobre la importancia de las vacunas, particularmente para aquellos en países como Venezuela que aún no han tenido el mismo acceso que los de los Estados Unidos.

Edgar Ramírez se desahoga en medio del luto familiar

“Mi corazón no puede soportar más dolor. Estoy triste, estoy frustrado, estoy devastado. Han pasado semanas y semanas desde que mi familia ha sido jugada, torturada y sacudida por esta cruel, traicionera y violenta enfermedad que sin piedad terminó matándolos a todos. No puedo soportar este vacío en mi pecho, este sabor metálico en mi boca, este dolor de cabeza paralizante que no parece calmar”, se lee en la carta compartida.

Además hizo un llamado a concientizar sobre la vacuna: “Ninguno de ellos había sido vacunado. Ninguno tuvo acceso a una vacuna en Venezuela. Mientras tanto, decenas de miles de vacunas se están desechándolas en los Estados Unidos porque un gran número de personas no las quieren. Me rompe el corazón que tanta gente en este país esté dispuesta a desairar la misma vacuna que mi familia habría tomado en un instante”.