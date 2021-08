Gloria Trevi y María León, juntas por el poder femenino

María León y Gloria Trevi no se conocían personalmente y la manera en que llegó el encuentro fue a través de la música. Las cantautoras compartieron cómo fue la conexión durante el proceso de grabación del tema Mudanza de hormiga, que estrenan este viernes 27 de agosto.

“Es una canción que no es de mi autoría, sino de Marcela de la Garza y María León. Yo escuché la canción y me encantó, porque te pone muy de buenas y en estos momentos que pasamos por tantas cosas tristes, pues necesitamos una canción que nos ponga arriba y contentos con vibra de amor”, adelantó Gloria Trevi.

La colaboración representa para María León un momento muy actual sobre el empoderamiento femenino.

“Es una declaración de amor bonito, una de las cosas más padres de este women power es el apoyo entre amigas, donde nos echamos porras de tomar la iniciativa, de instalarnos en la casa de nuestras parejas porque también es importante la iniciativa de las mujeres, muchas veces nos quedamos esperando a que el hombre diga la primera palabra”.

La también actriz y bailarina puntualizó la importancia de exponer ciertos discursos en las letras.



Las cantantes se convirtieron en confidentes y cómplices con muchas cosas en común, como la pasión por la música, el gusto por el pole dance y las acrobacias. Fotos: Cortesía Prensa Danna.

“El empoderamiento es tan importante hoy en día, el autoestima, el atenderse como mujeres y generar esa visibilidad de que nuestra sexualidad es tan importante. Agradezco que exista este diálogo en una canción que representa algo tan importante, de amarse como es y elevar la autoestima”.

Gloria Trevi: ‘La vida me ha metido unas arrastradas y eso me tiene con los pies en la tierra’

El tema, coescrito por María León, Marcela de la Garza, Gloria Trevi y YoFred, fusiona la cumbia y sonidos urbanos para darle una mezcla única al ritmo de este sencillo, el cual viene acompañado por un video que se filmó en Miami, bajo la dirección de Pablo Croce.

“La historia del clip muestra a dos amigas que, siendo cómplices, de una manera inocente y romántica, se van mudando sigilosamente a la casa de sus respectivas parejas, la mudanza hormiga comienza con un cepillo de dientes y culmina con ambos corazones juntos”, relató María.

El 27 de agosto se estrena el tema y video Mudanza de hormiga por todas las plataformas digitales.

La Trevi afirma que vivirá 150 años

Gloria Trevi, quien recientemente estrenó el tema Nos volvimos locos con Guaynaa explicó que no quiere quedarse en el pasado, por eso hace alianzas musicales con los nuevos talentos.

“Todavía no me pienso morir (risas) y pienso durar mucho tiempo. Es tan bonito que estas nuevas generaciones me tengan mucho cariño, como el que le dan a María León, que así me sigan viendo y admiren por los próximos 50 años. Según los cálculos de mi papá, por la medicina y tecnología, voy a vivir 150 años (risas)”, finalizó La Trevi.

Lo que viene para Gloria Trevi

“En lo personal yo si hice una mudanza de hormiga cuando conocí a mi actual esposo, lo conocí mientras él estudiaba en Harvard. Poco a poco, él también hizo una mudanza conmigo… ¡Me embarazó y ahí dejo una mudanza bien grandota (risas)!”.

La cantante informó que habrá un casting muy grande para su bioserie que tratará sobre su vida y sobre los que se oponían a la relación con su actual esposo: Armando Gómez.

Proyectos de María León

La cantante tapatía se prepara para la gira del musical Hoy no me puedo levantar

Puebla (22 de octubre).

Guadalajara (11 de septiembre).

Querétaro (30 de octubre).

Monterrey (13 de octubre).

También estrenarán vía streaming una función especial de la obra HNML con Alan Estrada, el próximo 25 septiembre a las 20:00 horas, por Cinepólis Klic.

¿Qué es lo primero que meten a la maleta?

“Lo primero en una mudanza es tomar a mi perrita Micaela y el cepillo de dientes”. Maria León

“Soy un desastre al hacer las maletas pero siempre lo primero que me llevo son el cepillo de dientes y calzones (risas)”. Gloria Trevi

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: