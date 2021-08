La octava temporada de “The Flash” comenzará con un crossover con otras series de superhéroes

“The Flash” se ha mantenido como la serie más longeva del “Arrowverse”, rivalizando con “Arrow” que tuvo ocho temporadas. Pero ahora con su octava entrega, el show del velocista escarlata celebrará por todo lo alto al comenzar con un crossover de cinco episodios en los que se involucrarán superhéroes de todas las series de DC/CW en un evento que será todo un “Armagedón”.

The Flash terminó su temporada en julio con Iris y Barry renovando sus votos luego de hacer equipo con sus dos hijos del futuro, Nora y Bart, y otros velocistas de Central City para vencer al malvado villano Godspeed, dejando así un final feliz. Sin embargo, todo indica que su cuento de hadas no durará mucho.

La temporada ocho de The Flash comenzará con muchos problemas

El showrunner de The Flash, Eric Wallace, reveló que para el inicio de la octava temporada de la serie se esperaba un evento al estilo crossover que uniría a varios héroes de diferentes programas de la cadena CW, todos bajo una peligrosa situación en la que deben colaborar para salvar el planeta de un peligro mayor.

La reseña de “Armagedón” advierte que “una poderosa amenaza alienígena llega a la Tierra en circunstancias misteriosas y Barry , Iris y el resto del Equipo Flash son llevados a sus límites en una batalla desesperada para salvar el mundo. Pero con el tiempo corriendo, y el destino de la humanidad en juego, Flash y sus compañeros necesitarán obtener la ayuda de algunos viejos amigos si las fuerzas del bien quieren prevalecer”.

De acuerdo con una entrevista reseñada en el portal CBR, Wallace comenta que “estos van a ser algunos de los episodios de Flash más emotivos de la historia”, agregando que será un evento masivo en el que los fans no solo de Flash sino también del Arrowverso quedarán complacidos.

“Hay algunos momentos verdaderamente épicos y grandes sorpresas que esperan a nuestros fans. Y los estamos haciendo a una escala que es más grande y audaz que nuestros episodios tradicionales de Flash. Así que sí, ‘Armagedón’ es mucho más que otra historia de novela gráfica. Va a ser un verdadero evento para los fanáticos de Flash y el Arrowverse, viejos y nuevos”, dijo el showrunner.

¿Quiénes aparecerán en Armagedón?

Por el momento, el Equipo Flash que quedó de la séptima temporada estará presente en el evento que empezará el 16 de noviembre. Es decir Barry, Iris, Caitlin, Chester y Allegra formarán parte del elenco principal. También podrían aparecer Joe y Cecile como recurrentes, e incluso Sue Dearbon quien al final de la séptima temporada expresó su interés de quedarse en Central City.

En cuanto a los héroes de otras series, Armagedón contará con la aparición de Brandon Routh (The Atom), Cress Williams (Black Lightning), Chyler Leigh (Alex Danvers/Sentinel), Kat McNamara (Mia Queen), Osric Chau (Ryan Choi), Tom Cavanagh (Reverse-Flash), Neal McDonough (Damien Darhk) y Javicia Leslie (Batwoman) quien marca su debut en un evento crossover.

Cabe destacar que, de los invitados anunciados, solo Leslie es una estrella actual del Arrowverse en su papel de protagonista de Batwoman. Williams y McNamara no han resurgido en ninguna otra serie de este universo desde que Black Lightning y Arrow terminaron.

Del mismo modo, con “Supergirl” terminando este año, el futuro de Leigh en el Arrowverse no está claro. Y aunque “Legends of Tomorrow” sigue al aire, Routh y McDonough fueron descartados de la serie en la temporada 5 y no se han visto desde entonces, mientras que Cavanagh salió de The Flash a principios de la temporada 7. Chau solo ha hecho una aparición en el Arrowverse hasta ahora, en “Crisis on Infinite Earths: Part Three”.

