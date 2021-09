“Gracias por el apoyo”: Thalía sufrió efectos de la poderosa tormenta Ida

El fenómeno tropical “Ida” azotó con fuerza a su paso por Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York. La cantante Thalía mostró algunas de las secuelas que dejó la tormenta en mansión, motivando la reacción de su legión de seguidores en las redes sociales.

La intérprete de “Mojito” compartió un video en su Instagram donde se veía parte del gym en su casa bajo las aguas. La inundación alcanzó el estudio donde graba y trabaja sus canciones, también el área de las habitaciones de un primer piso.

“Mi casa se inundó, se está inundando”, expresaba en el video que no le fue indiferente a los seguidores. Fueron cientos los mensajes en respaldo a la cantante y consultando cómo se encontraba tras sufrir las secuelas de esta potente tormenta tropical.

La famosa además mostró cómo debió cubrir cables y conexiones para evitar mayores peligros. “Me estoy riendo de la angustia”, dijo la diva que está radicada en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Thalía también mostró los daños en la llamada “sala verde” donde suele grabar sus videos.

En una publicación posterior se dirigio a sus fanáticos. “Cariños, bellezas, gracias a todos los que se han preocupado por mí”. Para poner un toque jocoso al mensaje utilizó un filtro con motivo de su álbum desAMORfosis con lentes y una corona.

Luego dijo estar activa, trabajando y haciendo mil cosas. Aprovechó el momento para lucir un conjunto de su colección Promoda. “Es supercomodo, parece un piyamón pero es todo elegante, bello”, dijo mostrando el conjunto entre rayas y blusa negra.

Thalía compartió un poco más de la intimidad de su hogar. Entre vientos y un ambiente nublado, la mexicana mostró a sus ovejos. “Este es el tío Guero y ella es Clementina” pero mientras cantaba a sus animales uno de ellos orinó ante las cámaras lo que hizo reír a la artista.

Como fanática de la naturaleza, la cantante además mostró sus asnos y ovejas con el que convive en su enorme mansión en Nueva York. Ella hizo un paso por los amplios jardines y aseguró estar consiguiendo piedras con forma de corazones.

La también actriz recientemente presentó su álbum “desAMORfosis” con un total de 14 canciones que, según relató, recorren su experiencia sentimental y en las relaciones. Este incluso se presentó en el programa de Jimmy Fallow, uno de los más vistos en Estados Unidos.

“Desamorfosis es una palabra compuesta hecha con ´desamor´ y una ´metamorfosis´. Me arriesgué a explorar esos amores muy escondidos, los que me hicieron sufrir, soñar, los que ya no existen pero dejaron huella, los que siguen ahí”, dijo la mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: