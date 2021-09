¡Huele a compromiso! Capturan a novio de Britney Spears comprando anillos de Cartier

Sam Asghari puede estar preparándose para proponerle matrimonio a su novia de toda la vida, Britney Spears. El entrenador personal, quien previamente bromeó diciendo que él y el cantante ya están “casados”, fue fotografiado comprando anillos en Cartier en Los Ángeles este 2 de septiembre. Mientras vestía un chándal azul marino y zapatillas de deporte, Sam realmente parecía estar tomándose su tiempo mientras miraba a través de algunas de las vitrinas llenas de brillos caros.

Según la revista Page Six, la vendedora más tarde sacó un anillo de diamantes para que Sam pudiera verlo más de cerca. Sin embargo, no está claro si compró o no alguna joya. No importa a dónde los lleve su relación a continuación, Britney y Sam han dejado muy claro cómo se sienten el uno por el otro.

“¡Este lindo agujero no solo ha estado conmigo durante los años más difíciles de mi vida, sino que resulta ser un cocinero extremadamente bueno!”, subtituló Britney recientemente una foto de la pareja en Instagram. Y ella expresó luego que le gustaría casarse con Sam y tener hijos con él.

Britney Spears podría librarse pronto de la tutela de su padre

Tal vez ahora que su padre, Jamie Spears, está renunciando a su tutela, suceda que finalmente la pareja selle sus nupcias. Si Britney y Sam se casan, este será su tercer matrimonio. Britney estuvo comprometida anteriormente con su amigo Jason Alexander en 2004 (solo por horas), y Kevin Federline de 2004 a 2007. Ella y Kevin comparten dos hijos juntos, Sean Preston y Jayden James.

Recordemos que Britney afirmó, en sus explosivas afirmaciones, “no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada”, sostuvo en su declaración presentada ante la corte el 23 de junio. Por su parte, más adelante el entrenador bromeó: “La gente no lo sabe, pero hemos estado casados durante unos cinco años”, dijo. “Nos casamos en secreto en Hawái. Esa es una de las historias que no conozco, pero la veo en los periódicos”.