La actriz Maribel Guardia recuerda la lección que recibió por parte del hijo de María Félix

El hijo de María Félix además de su talento dio uno de los mejores consejos a una de las más aclamadas la actriz Maribel Guardia.

Durante una reciente entrevista la actriz Maribel Guardia recordó una experiencia que sin dudas marcó su carrera. Y no es otra que cuando la corrieron de la Televisa cuando era casi una niña.

En el año 78 era solo una joven de 18 años que venía de Costa Rica al Miss Universo. Su belleza y simpatía llamó la atención de productores que buscaban jóvenes talentos extranjeros para que debutaran con Televisa.

“Vine para concursar en Miss Universo representado a Costa Rica. Entonces Televisa, cuando regresé a Costa Rica, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero no se llamaba así”, dijo.

Agregó que en ese programa estudió danza, música, arte con Yuri, con Felicia Mercado y Laura Flores. Dijo que casi todas hicieron una muy linda carrera después de eso.

“Me dio una beca Televisa por un año y después de un año me llaman y me dicen: ‘¿Sigues en México?’, y yo ‘¿cómo?, claro’. ‘¡Ah! Pensábamos que ya te habías ido’. Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, y yo decía, pero ya ni se acordaban que estábamos aquí. Entonces después fue de: ‘Ya, gracias’, ¡Nos corrieron a todas!”.

La lección del hijo de María Félix a la actriz Maribel Guardia

La joven recibió ese duro golpe y no le faltó inteligencia para sobrevivir y luchar por sus sueños. Se fue a vivir con una de sus excompañeras y esta le presentó al productor de fotonovelas con el que comenzó a trabajar.

Su camino siguió, y dentro de las demás cosas trabajó con el hijo de María Félix, a quien dice que recuerda con mucho cariño. Esto por haber sido uno de sus principales compañeros y de quien aprendió una cosa muy peculiar.

“El hijo de María Félix, que era un tipazo, no sabes lo guapo que era, agarraba un perfume francés de Christian Dior, agarraba y se echaba en todo su atuendo. Cuando acababa, se acababa medio frasco y yo le decía ‘¿Por qué haces eso?’ Y me decía: ‘Porque lo último que olvidas de alguien es su olor, su fragancia’”, confesó.