Así agradece Roberto Manrique los mensajes de apoyo tras confesar que es gay

El actor Roberto Manrique dijo que ha recibido muchos mensajes de apoyo y agradece que su comunidad digital siga creciendo.

Hace unos días atrás el actor ecuatoriano que ha triunfado en el mundo de las telenovelas Roberto Manrique confesó que es homosexual. Lo hizo a través de un IGTV en su red social de Instagram en la que detalló lo que ha vivido durante todo este tiempo.

Acto seguido los seguidores y compañeros de trabajo se sumaron a brindarle mensajes de apoyo y mucho amor, por lo que el actor no dudó en agradecerles de la mejor forma. Es así como ahora hizo un video más con otras palabras.

“Solo un breve mensaje para agradecerles por tanto amor que me han enviado a través de los mensajes recibidos esta semana. De verdad no me esperaba tanto. No me esperaba tanto”, dijo en primera instancia.

Pero el video continuó confesando que siente su alma plena del buen recibimiento. Agregó que su comunidad en las redes sociales ha crecido y en especial con usuarios de Brasil.

“Ha sido una muestra impresionante de cariño, amor y aceptación. Que me llena el alma y que me tiene muy feliz. Muy, muy, muy feliz de todos los seguidores que he tenido todo este tiempo y de tanto nuevos que además han llegado a compartir este universo tan bonito y tan cargado de amor”.

“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual” dijo el actor Roberto Manrique

“Hace media hora estaba corriendo, y entendí un poco más. Robertito se crio en un mundo que no le permitía ser quién era, cuando hasta llorar no era de hombres, la vulnerabilidad no era digna. Y ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres. Parece que tengo que dar un paso para mi bienestar social”.

Confesó que desde hace unos 20 años quienes trabajan con él y sus familiares están al tanto de quien era en realidad. Pero que había una parte de él que no había terminado de fluir hasta no dejar de sentirse culpable.

“Esa es la base de mi mensaje, evitemos la culpa, tendemos a vivir en sociedades que nos hacen sentir culpables, las religiones y muchos motivos”, sentenció el ecuatoriano.

Con el mismo mensaje invitó a todos a dejar de sentirse culpables. Y confesó que tiene una relación desde hace siete años, de la cual no reveló el nombre.

“Llevo siete años en una relación increíble, no se imaginan como hemos crecido. Es un ser increíble que trabaja en cosas increíbles. Que se dedica a cambiar el mundo”.

Contó la tierna anécdota de cómo fue al contárselo a su padre y de cómo él le dijo que su única preocupación era que fuera feliz. Los admiradores y compañeros del actor de inmediato le enviaron palabras de apoyo.